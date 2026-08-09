Od Lyonu k bezradnosti. Sparta se změnila k nepoznání a Priske marně hledal odpovědi

Proti Lyonu fotbalová Sparta zářila, o pár dní později v Boleslavi působila bezradně. Brian Priske po porážce 0:2 přiznal, že nemá odpovědi.
Ještě v úterý byla Sparta na koni. Na Letné aktivním výkonem přehrála Lyon 2:1 v úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů. O několik dní později jako by v Mladé Boleslavi nastoupilo úplně jiné mužstvo.
Letenští za celý první poločas ani jednou nevystřelili, dvakrát inkasovali a nakonec prohráli 0:2.
Propastný rozdíl mezi oběma výkony nedokázal po utkání pořádně vysvětlit trenér Brian Priske. Před úterní odvetou ve Francii udělal v základní sestavě sedm změn. Zda právě rozsáhlá rotace byla chybou, ale říct nedokázal.
„Určitě je správná otázka, jestli sedm změn v základní sestavě nebyla chyba. Nejsme to schopní nikdy vyhodnotit, ale byla to jedna z prvních myšlenek, co jsem měl. Výkon nebyl dostatečně dobrý,“ připustil devětačtyřicetiletý Dán.
Čísla z prvního poločasu byla pro Spartu neúprosná. Ani jedna střela a dva inkasované góly. Priske reagoval o přestávce radikálně a hned čtyřikrát vystřídal, jenže ani tak svůj tým k obratu nenastartoval.
„Pokud jde o hráče, myslím, že jsme dostali hodně odpovědí. Bylo by lepší dostat je v zápasech, které bychom vyhráli. Dostali jsme odpovědi nejen od nových hráčů v základní sestavě, ale i od těch, kteří nastoupili proti Lyonu. Nejhorší zprávou z utkání je obecně málo kvality,“ konstatoval Priske.
Výrazný rozdíl mezi úterním a sobotním představením ukázala Sparta v nejméně vhodnou chvíli. Před sezonou tradičně vyhlásila útok na titul, jenže po třech kolech má na kontě už dvě porážky.
Nejprve padla v Brně s nováčkem Zbrojovkou, teď neuspěla ani v Mladé Boleslavi. Pokud Slavia v neděli porazí Pardubice, bude mít už šestibodový náskok.
„Druhá porážka na startu sezony je samozřejmě v boji o titul problém,“ uznal sparťanský kouč.
A přestože se blíží odveta s Lyonem, Priske na ni po boleslavském vystřízlivění ještě ani nemyslel.
„Lyon teď ještě vůbec nemám v hlavě. Přemýšlím o týmu a o tom, jak se musíme zlepšit. Také liga je to, o co jde. Musíme hrát lépe a je úplně jedno, jestli máme nový tým a nové hráče. Musíme být prostě daleko lepší a podávat lepší individuální výkony,“ řekl.
Stejně kritický byl obránce Jaroslav Zelený. „Rozhodlo, že v první půli jsme byli absolutně impotentní v poslední třetině hřiště. Všichni jsme si představovali start sezony jinak, už máme dvě prohry,“ přiznal.
Po působivém večeru proti Lyonu tak Sparta během několika dnů ukázala naprosto odlišnou tvář. „Máme jen tři body a dostali jsme šest gólů, to je špatné. Musíme s tím začít něco dělat,“ dodal Zelený.
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