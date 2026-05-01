Od čekání k dominanci. Příběh slávistického návratu na špičku

Fotbalová Slavia se po dlouhém čekání právě před 30 lety vrátila na piedestal českého fotbalu, překonala krize a v posledních letech znovu patří mezi nejlepší týmy české ligy.
Fotbalová SK Slavia Praha patří k nejúspěšnějším klubům české historie. Po druhé světové válce ale dlouho sledovala úspěchy svého největšího rivala, AC Sparta Praha, spíše zpovzdálí.
Na další titul čekala téměř padesát let. Dočkala se až 1. května 1996, kdy získala svůj patnáctý ligový triumf.
Titul v sezoně 1995/1996 měla Slavia jistý už tři kola před koncem. V Edenu tehdy propukly velké oslavy.
Legendární střelec Josef Bican tehdy novinářům řekl, že věřil, že se klub znovu dočká. Se Slavií byl spojený už od titulu v roce 1947 a úspěch v roce 1996 pro něj měl zvláštní význam.
Slavia tehdy jasně ovládla ligu. Nakonec zvítězila s devítibodovým náskokem před Olomoucí a dominovala už od podzimní části sezony. Na jaře byla ještě silnější a ztratila jen minimum bodů.
Jakékoli spekulace o tom, že by ji mohl někdo dostihnout, rychle zmizely. Sparta, která titul obhajovala, skončila až čtvrtá.
Vedle domácí soutěže se Slavii dařilo i v Evropě. V Poháru UEFA došla až do semifinále. Po úspěchu české reprezentace na mistrovství Evropy 1996 ale tým opustila řada klíčových hráčů a přišel další útlum.
Na další titul čekala Slavia dvanáct let. Získala ho v roce 2008, krátce po otevření nového stadionu v Edenu. V následující sezoně titul obhájila, pak ale klub zasáhly finanční problémy.
Vysoké dluhy a nejasné vlastnictví přivedly tým z Edenu až na pokraj insolvence. Na jaře 2011 Slavia dokonce nedostala profesionální licenci.
Obrat nastal v roce 2015, kdy klub převzali noví majitelé v čele s čínskou investiční společností CEFC. Slavia se zbavila dluhů a začala výrazně posilovat.
Pod vedením trenéra Jindřicha Trpišovského a klubového šéfa Jaroslava Tvrdíka se rychle vrátila mezi elitu. Získala několik titulů a uspěla i v evropských soutěžích.
Další změna přišla před třemi lety, kdy klub koupil miliardář Pavel Tykač. Na jaře 2025 Slavia získala svůj dvaadvacátý titul a potvrdila návrat na vrchol.
V aktuální sezoně znovu patří k hlavním favoritům ligy a bojovala i v hlavní fázi Ligy mistrů.
