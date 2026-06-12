Obrovská škoda. Češi sahali po výhře, jenže nemají ani bod, po obratu slaví Korejci

Čeští fotbalisté prohráli ve svém prvním zápase světového šampionátu s Koreou 1:2, i když je v 59. minutě dostal do vedení kapitán Ladislav Krejčí. Zápas otočili Hwang In-pom a O Hjon-kjo. Za stavu 1:1 neplatil kvůli těsnému ofsajdu gól Tomáše Součka. Velké šance na vyrovnání neproměnili Adam Hložek a Michal Sadílek, blýskl se při nich skvělými zákroky brankář soupeře.
Mistrovství světa ve fotbale:
Skupina A (Guadalajara):
Korea - Česko 2:1 (0:0)
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Přenos skončil Česko - Korea 1:2. Sadílek měl v nastaveném čase na noze vyrovnání, ale neuspěl
Sledovali jste online přenos z utkání skupiny A na fotbalovém mistrovství světa v Americe mezi Českem a Jižní Koreou.