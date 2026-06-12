Přeskočit na obsah
Benative
12. 6. Antonie
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Obrovská škoda. Češi sahali po výhře, jenže nemají ani bod, po obratu slaví Korejci

Sport,ČTK

Čeští fotbalisté prohráli ve svém prvním zápase světového šampionátu s Koreou 1:2, i když je v 59. minutě dostal do vedení kapitán Ladislav Krejčí. Zápas otočili Hwang In-pom a O Hjon-kjo. Za stavu 1:1 neplatil kvůli těsnému ofsajdu gól Tomáše Součka. Velké šance na vyrovnání neproměnili Adam Hložek a Michal Sadílek, blýskl se při nich skvělými zákroky brankář soupeře.

Zklamaný Ladislav Krejčí po inkasování gólu v zápase MS 2026 Česko – Korea
Zklamaný Ladislav Krejčí po inkasování gólu v zápase MS 2026 Česko – KoreaFoto: REUTERS
Reklama

Mistrovství světa ve fotbale:

Skupina A (Guadalajara):

Korea - Česko 2:1 (0:0)

Související
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
autosalon, prodej aut
autosalon, prodej aut
autosalon, prodej aut

Řidiči dali jasnou odpověď: tato auta jsou nejlepší. Vítěz překvapil úplně všechny

Takový výběr jako dnes na trhu s novými auty nikdy nebyl. Se stále přibývajícím počtem modelů je ale těžší se vyznat v tom, co vlastně koupit. Proto na popularitě získávají průzkumy spokojenosti řidičů, kteří krok do neznáma a investici do nového modelu udělali. Jeden z nejrespektovanějších žebříčků vydávají už 25 let ve Velké Británii. A letošní vítěz překvapí snad každého.

Bývalý ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba
Bývalý ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba
Bývalý ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba

Zelenského exministr: Nechci kazit radost z úspěchů, ale o válce rozhodnou dvě věci

K čemu byla návštěva „Putinova důvěrníka“ Romana Abramoviče v Kyjevě? Nastal ve válce „zlom“ a přiklání se už ve prospěch Ukrajiny? A co nakonec může válku rozhodnout? Bývalý ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba poskytl médiím obsáhlý rozhovor, v němž nabídl svůj pohled na současný vývoj války i na její možnou budoucnost.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS), 13. 12. 2024.
Ministryně obrany Jana Černochová (ODS), 13. 12. 2024.
Ministryně obrany Jana Černochová (ODS), 13. 12. 2024.

Černochová se drsně hádala s kolegou ze STAN. Rajchl přišel zase pozdě

Ačkoli by opozice chtěla navenek působit jako jednolitý blok proti vládě Andreje Babiše, štěpí ji vnitřní spory. Úterní schůzi sněmovního branného výboru poznamenal vyhrocený spor mezi Janou Černochovou (ODS) a předsedou výboru Josefem Flekem (STAN). Exministryně si stěžovala, že jednání jsou nepřipravená, a nařkla ho z arogantního chování.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama