Obrovská komplikace. Jurásek se před klíčovým duelem zranil, mimo bude dva měsíce

Česká reprezentace bezprostředně před druhým startem na mistrovství světa přišla o Davida Juráska. Obránce, který byl pro zápas s Jihoafrickou republikou (18.00) alternativou na levou stranu zálohy, si poranil stehenní sval.
Informaci přinesl server infotbal.cz. Podle něj by doma rekonvalescence měla trvat přibližně dva měsíce.
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ŽIVĚ Prezidenti Trump a Pezeškján podepsali memorandum o porozumění mezi USA a Íránem
Memorandum o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem, které otevírá cestu k mírové dohodě, ve středu elektronicky podepsali americký prezident Donald Trump a jeho íránský protějšek Masúd Pezeškján. Memorandum o porozumění tak podpisem vstoupilo v platnost, napsal server Axios. Oficiální podpisová ceremonie ve Švýcarsku, která byla plánovaná na pátek, je nyní nejistá.
Svět v šoku z Ronalda. Slavný magazín útočí krutým sarkasmem, řeší se i tvrdý výrok soka
Cristiano Ronaldo na šestém světovém šampionátu: milník, na který s napětím čekala celá fotbalová planeta. S očekáváním, zda jednačtyřicetiletá ultimátní legenda zavře ústa pochybovačům a pomůže Portugalsku z pozice hrotového útočníka k "povinnému" vítězství nad Demokratickou republikou Kongo. Nestalo se a Ronaldo je terčem kritiky, s níž ale zásadně nesouhlasí trenér Roberto Martínez.
Korunovační klenoty budou letos vystaveny pro veřejnost od 18. do 28. září
České korunovační klenoty budou letos ve Vladislavském sále Pražského hradu vystaveny zdarma pro veřejnost od 18. do 28. září. Výstava s podtitulem Habsburkové 500 seznámí návštěvníky s osudy korunovačních klenotů od nástupu Ferdinanda I. Habsburského na český trůn v roce 1526 do konce 18. století. Na webu o tom ve středu informoval odbor komunikace prezidentské kanceláře.
Ředitelem správy Krkonošského národního parku se stal lesník Moravec
Ředitelem Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) ve čtvrtek ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) jmenoval pedagoga České lesnické akademie Trutnov Petra Moravce. Moravec byl také vedoucím kanceláře bývalého ředitele parku Robina Böhnische, kterého ministr odvolal z funkce letos v březnu.
„Kopou do mne s jakousi systematičností.“ Zemřel politický vězeň Jiří Wolf
V úterý 16. června zemřel Jiří Wolf, politický vězeň a signatář Charty 77. Byl jedním z těch, kdo před dvaceti lety obvinili Josefa Vondrušku, tehdejšího komunistického poslance a bývalého totalitního bachaře z Minkovic, za týrání odsouzených. Česká justice však nakonec Vondrušku osvobodila, což Jiří Wolf komentoval velmi hořce, připomíná historik Petr Blažek.