Obří šok v Anglii. Dron, hloupé oplácení a Arsenal vypadl s týmem ze čtvrté ligy

Fotbalisté Arsenalu senzačně vypadli z anglického Ligového poháru v osmifinále po penaltách s týmem Fleetwood Town ze čtvrté ligy. V normální hrací době skončil dnešní zápas 1:1. Domácí, které od úřadujícího vítěze Premier League dělí v pyramidě anglického fotbalu 84 míst, vyhráli rozstřel 5:3.
Vedle konce měl zápas i nečekaný úvod. Už ve 2. minutě rozhodčí duel na téměř deset minut přerušil kvůli dronu, jenž během hry prolétal nad stadionem.
Domácí hrající soutěž zvanou League Two poslal do vedení ve 21. minutě Aaron Loupalo-Bi. Pět minut po přestávce srovnal Viktor Gyökeres, ale očekávaný obrat hostů se nekonal. Závěrečný nápor Arsenalu navíc zbrzdilo vyloučení šestnáctiletého Maxe Dowmana za oplácení v 85. minutě.
V rozstřelu byli všichni střelci Fleetwoodu bezchybní, v dresu "Kanonýrů" neuspěl čtvrtý střelec Bruno Guimaraes.
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