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Sport

Nový Schick? V reprezentaci se vystřídali, v ligách uchvacují oba

Sport
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V české fotbalové reprezentaci mají rozdílné osudy, jedno ale útočníky Ryana Naderiho a Patrika Schicka spojuje. Zářili v dnešních ligových duelech svých týmů.

Rangers v Kilmarnock - William Hill Scottish Premiership - Ibrox Stadium, Glasgow, Lanarkshire, Scotland, UK - 10 Oct 2026
Český útočník Ryan Naderi slaví jeden ze dvou gólů, kterými pomohl Rangers ve skotské lize k vítězství nad KilmarnockemFoto: Profimedia – Rangers FC / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Německý rodák Naderi je nejnovější posilou českého národního týmu, ale z prvního reprezentačního srazu se vrátil s prázdnou.

V duelu se Španělskem sice Naderi překonal brankáře Rayu, gól ale rozhodčí neuznal kvůli předchozímu faulu Červa.

V utkání skotské ligy mu ovšem dnes už nikdo radost nesebral. Třiadvacetiletý forvard pomohl dokonce dvěma góly fotbalistům Rangers k vítězství 3:1 nad Kilmarnockem.

Naderi otevřel skóre v 15. minutě, kdy z malého vápna hlavou zakončil přesný centr Penrice.

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Druhou branku přidal ve 44. minutě opět po centru z levé strany. Do Gassamovy přihrávky se jen natočil a ramenem ji usměrnil do brány.

V Rangers se Naderimu daří, prosadil se ve třech z posledních čtyř ligových zápasů a vedle čtyř gólů má na kontě i asistenci.

Další branku a dvě přihrávky si připsal ve dvou zápasech ligového poháru, skóroval i v předkole Konferenční ligy do sítě Jablonce.

Zatímco Naderi v českém národním mužstvu začíná, Schick se reprezentace po letním nevydařeném mistrovství světa vzdal.

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V bundeslize mu to ovšem střílí, nyní jednou trefou přispěl v 5. kole Leverkusenu k vítězství 4:3 v Mohuči.

Schick vede tabulku střelců a je jediným fotbalistou, který dal v novém ročníku soutěže gól v každém zápase.

Tentokrát se prosadil už v 9. minutě, přestože byl tísněn obráncem soupeře, a zvýšil vedení Bayeru na 2:0.

Leverkusen je ovšem na soupeřových hřištích hodně zranitelný a ještě do přestávky bylo srovnáno. Postaral se o to dvěma góly francouzský obránce Caci, který nepatří mezi obávané střelce a za celou minulou sezonu se netrefil ani jednou.

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Po změně stran přestřelka pokračovala, hostům zajistili první venkovní výhru v sezoně Angličan Quansah a Francouz Diaby.

Naderi se koneckonců může se Schickem v národním týmu přece jen potkat, kanonýr Leverkusenu totiž minulý týden nevyloučil svůj návrat do mužstva.

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