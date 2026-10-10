Nový Schick? V reprezentaci se vystřídali, v ligách uchvacují oba

V české fotbalové reprezentaci mají rozdílné osudy, jedno ale útočníky Ryana Naderiho a Patrika Schicka spojuje. Zářili v dnešních ligových duelech svých týmů.
Německý rodák Naderi je nejnovější posilou českého národního týmu, ale z prvního reprezentačního srazu se vrátil s prázdnou.
V duelu se Španělskem sice Naderi překonal brankáře Rayu, gól ale rozhodčí neuznal kvůli předchozímu faulu Červa.
V utkání skotské ligy mu ovšem dnes už nikdo radost nesebral. Třiadvacetiletý forvard pomohl dokonce dvěma góly fotbalistům Rangers k vítězství 3:1 nad Kilmarnockem.
Naderi otevřel skóre v 15. minutě, kdy z malého vápna hlavou zakončil přesný centr Penrice.
Druhou branku přidal ve 44. minutě opět po centru z levé strany. Do Gassamovy přihrávky se jen natočil a ramenem ji usměrnil do brány.
V Rangers se Naderimu daří, prosadil se ve třech z posledních čtyř ligových zápasů a vedle čtyř gólů má na kontě i asistenci.
Další branku a dvě přihrávky si připsal ve dvou zápasech ligového poháru, skóroval i v předkole Konferenční ligy do sítě Jablonce.
Zatímco Naderi v českém národním mužstvu začíná, Schick se reprezentace po letním nevydařeném mistrovství světa vzdal.
V bundeslize mu to ovšem střílí, nyní jednou trefou přispěl v 5. kole Leverkusenu k vítězství 4:3 v Mohuči.
Schick vede tabulku střelců a je jediným fotbalistou, který dal v novém ročníku soutěže gól v každém zápase.
Tentokrát se prosadil už v 9. minutě, přestože byl tísněn obráncem soupeře, a zvýšil vedení Bayeru na 2:0.
Leverkusen je ovšem na soupeřových hřištích hodně zranitelný a ještě do přestávky bylo srovnáno. Postaral se o to dvěma góly francouzský obránce Caci, který nepatří mezi obávané střelce a za celou minulou sezonu se netrefil ani jednou.
Po změně stran přestřelka pokračovala, hostům zajistili první venkovní výhru v sezoně Angličan Quansah a Francouz Diaby.
Naderi se koneckonců může se Schickem v národním týmu přece jen potkat, kanonýr Leverkusenu totiž minulý týden nevyloučil svůj návrat do mužstva.
ŽIVĚ Výsledky voleb: ANO ztrácí tradiční baštu, v Hradci se schyluje k nečekanému obratu
V pátek a sobotu lidé v Česku rozhodovali o novém složení obecních zastupitelstev a třetiny Senátu. Průběžné výsledky, reakce politiků i další dění kolem voleb sledujte v on-line reportáži Aktuálně.cz.
ANO má nejvíc lidí ve druhém kole. Přesto Babiš senátní volby zase prohraje
Osmnáct zástupců ve druhém kole. Tak zní velmi pravděpodobný výsledek hnutí ANO v senátních volbách. A protože strana Andreje Babiše nasadila své kandidáty pouze ve čtyřiadvaceti obvodech, mohlo by to působit jako úspěch. Přesto bude hegemon české politiky vyhlížet druhé kolo s velkými obavami.
Grolich i Grulich. Volby přinesly velké překvapení, rýsuje se smršť nových senátorů
Dlouho dopředu bylo jasné, že v senátorském obvodu Rychnov nad Kněžnou bude hotovo hned po prvním kole voleb. Současnému zákonodárci Janu Grulichovi se totiž postavil jediný vyzyvatel - dlouholetý poslanec Babišova hnutí Petr Sadovský z Dobrušky. Podle průběžných výsledků je zřejmé, že těch jistých jmen bude už v sobotu ještě víc.
Trump ostře proti Zelenskému: Je na čase, aby měla Ukrajina nového prezidenta
Je na čase, aby Ukrajinci měli nového prezidenta, je přesvědčen americký prezident Donald Trump. Volodymyr Zelenskyj podle něj mohl válku na Ukrajině, kterou proti této zemi pátým rokem vede Rusko, už mnohokrát ukončit dohodou. Trump zároveň podle agentury Reuters řekl, že si Zelenskyj může dělat co chce, jen ne zasahovat ruské rafinerie.