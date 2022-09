O2 TV nebude vysílat Premier League, nedohodla se s majitelem licence

V Polsku byl dnes slavnostně uveden do provozu plynovod Baltic Pipe, který se stane důležitou trasou pro přepravu plynu z Norska do Dánska a Polska a který bude schopen dodávat surovinu také odběratelům v okolních zemích. Plynovod může ročně přepravit z Norska do Polska až deset miliard metrů krychlových plynu, z Polska do Dánska pak tři miliardy metrů krychlových. Uvedla to Evropská komise.

Baltic Pipe je společným podnikem polské plynárenské firmy Gaz-System a dánské Energinet. Zhruba 80 procent jeho kapacity si už rezervoval polský plynárenský gigant PGNiG.