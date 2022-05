O záchranářských bojích je rozhodnuto. Bohemians vyzvou Opavu, Teplice zase Vlašim

V několika amerických městech v sobotu vyšly do ulic tisíce zastánců práva na potrat. Protesty jsou reakcí na uniklý návrh stanoviska nejvyššího soudu, které by zrušilo dosavadní legalizaci interrupcí na federální úrovni. Jestliže k tomu skutečně dojde, čeká Spojené státy podle organizátorů protestů "léto plné hněvu". Celkem bylo na sobotu plánováno více než 400 pochodů, nejvíce protestujících požadujících bezpečný a legální přístup k potratům se očekávalo v New Yorku, Washingtonu, Los Angeles a Chicagu, uvedla agentura Reuters.

Na začátku května uniklo na veřejnost stanovisko nejvyššího soudu, které naznačovalo, že soud vrátí otázku legálnosti potratů do kompetencí jednotlivých států USA. Pokud se tak stane, alespoň ve 20 z nich by procedury byly záhy buď zcela zakázané, anebo povolené jen ve výjimečných případech. Oficiálně bude stanovisko zveřejněno v červnu, řada států kontrolovaných Republikánskou stranou nicméně už před očekávaným verdiktem přijímá nebo přijala přísné restrikce, včetně zákazů potratů bez výjimek pro těhotenství vzešlá ze znásilnění a incestu.