O novém trenérovi fotbalové reprezentace je zřejmě rozhodnuto. Brzy se má představit

Fotbalová asociace ČR zřejmě v pátek představí nového trenéra české reprezentace. Vedení FAČR svolalo mimořádnou tiskovou konferenci, byť neupřesnilo, za jakým účelem. Podle spekulací médií by měl národní mužstvo převzít zkušený Miroslav Koubek.
Reprezentace je bez hlavního trenéra po nečekané říjnové porážce 1:2 v kvalifikaci mistrovství světa na Faerských ostrovech, po níž byl odvolán Ivan Hašek i jeho spolupracovník Jaroslav Veselý. Druhý z asistentů Jaroslav Köstl zůstal jako dočasný kouč při listopadovém srazu.
Do březnového play off o mistrovství světa by už měl mužstvo vést nový trenér, nejspíš Koubek. Čtyřiasedmdesátiletý kouč naposledy působil ve Viktorii Plzeň, kde skončil v září.
FAČR chtěla dočasně na březnovou baráž získat Jindřicha Trpišovského ze Slavie, pražský klub však odmítl, aby úspěšný trenér vedl na jaře vedle červenobílých i národní celek. Už po Haškově odvolání asociace avizovala, že do budoucna by chtěla k reprezentaci zahraničního kouče.
Spekulovalo se o zájmu o německou legendu Jürgena Klinsmanna, později se hovořilo o Slavenu Biličovi. Chorvatský kouč ale před pár dny v tamním tisku uvedl, že český tým trénovat nechce.
FAČR tak začala jednat s Koubkem. V úterý se zkušený trenér sešel s generálním manažerem reprezentací Pavlem Nedvědem a místopředsedou asociace Zdeňkem Grygerou. S odkazem na fotografii od čtenáře, který trojici zachytil v jednom z podniku, o tom informoval Kladenský deník.
Koubek byl v minulých dvou sezonách nejúspěšnějším českým trenérem v evropských pohárech, Viktorii Plzeň dovedl do čtvrtfinále Konferenční ligy a do osmifinále Evropské ligy. Na konci září po sérii neúspěšných výsledků po dohodě s vedením klubu skončil.
Reprezentace při úvodní akci v příštím roce v březnu v semifinále play off přivítá v Praze Irsko. V případě postupu by ve finále opět doma hostila Dánsko, nebo Severní Makedonii. Národní tým bude usilovat o teprve druhou účast na světovém šampionátu od rozdělení federace a první od roku 2006.
