O gólu rozhodla špička kopačky? Anglickou legendu rozpálil VAR doběla

Gól z nastavení zrušil ofsajd o několik centimetrů. Wayne Rooney po zápase ostře kritizoval fungování videorozhodčího.
Kolumbie i Portugalsko už měly před vzájemným zápasem jistý postup do vyřazovací fáze mistrovství světa. Bezbranková remíza rozhodla o tom, že jihoamerický celek udržel první místo ve skupině K.
O výsledku se ale po závěrečném hvizdu téměř nemluvilo. Hlavním tématem se stal neuznaný gól Davinsona Sáncheze a další vlna kritiky systému VAR.
Kolumbie byla v Miami aktivnějším týmem a v samotném závěru se zdálo, že se přece jen dočká vítězné trefy. Sánchez poslal hlavou míč do sítě a propukla euforie.
Jenže videorozhodčí gól po přezkoumání odvolal. Grafické zobrazení ukázalo, že obránce stál v ofsajdu pouze o nepatrně vyčnívající špičku kopačky.
Právě tento verdikt rozčílil bývalého anglického reprezentanta Waynea Rooneyho, který utkání komentoval pro BBC.
„VAR ničí hru, prostě se ho zbavte. Není to ofsajd a je mi jedno, co mi říkají a jaké informace mi dávají. Tohle prostě nemůže být ofsajd. Rafael Leao je brance blíž. Představte si, že by tento neuznaný gól měl rozhodnout, zda Kolumbie postoupí do dalšího kola, nebo ne,“ zlobil se bývalý útočník Manchesteru United.
Stejný názor měl i někdejší obránce Liverpoolu Stephen Warnock.
„Jsem ohromený, myslel jsem si, že Rafael Leao tam zůstal,“ kroutil hlavou.
Kolumbijci přitom předvedli jeden z nejlepších výkonů na turnaji. Na portugalskou branku vyslali 24 střel, což je jejich historické maximum na mistrovství světa od roku 1966.
Ani jedna z nich ale neskončila gólem, především díky výbornému výkonu brankáře Dioga Costy.
„Brankáři Portugalců Diogu Costovi musíme přiznat velké uznání, předvedl několik fantastických zákroků. Myslím, že to byla jedna z nejlepších remíz 0:0, jaké jsem kdy viděl,“ ocenil Rooney.
Přestože utkání skončilo bez branek, podle expertů rozhodně nenudilo.
„Vynikající zápas se spoustou kvalitních momentů. Bylo skvělé se na to dívat. Branka nepadla, ale panovala tam neuvěřitelná atmosféra,“ pochvaloval si Warnock.
Kolumbie díky remíze uhájila první místo ve skupině K a v osmifinále se utká s Ghanou. Portugalsko čeká souboj s Chorvatskem. Zápas zároveň vstoupil do statistik ještě jednou – pro Kolumbii totiž šlo při jejím 25. utkání na mistrovství světa o vůbec první bezbrankovou remízu.
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