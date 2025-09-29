Nudný fotbal bez gólů? Nevadí, nad hlavami vám přistává obří airbus

Když se nudíte na fotbale, pořád máte ještě letadla. Jen je potřeba podívat se o kousek výš.
Přesně to zažili fanoušci týmu Windsor & Eton, který hraje anglickou devátou ligu.
Jejich stadion Stag Meadow leží přímo v letové dráze nedalekého letiště Heathrow, a tak se poločasové občerstvení tentokrát proměnilo v malý letecký festival.
Oficiální zápasový program domácího klubu totiž místo doporučení na párek v rohlíku nabízel netradiční hru.
"Pokud hledáte něco, čím si zkrátit poločas, zkuste se podívat nahoru," stálo v rubrice Up In The Air.
A hned následoval seznam příletů a odletů, které by se měly mezi 15:45 a 16:00 objevit nad hlavami diváků.
Fanoušci tak místo diskuse o tom, proč domácí útočník nedal tutovku, řešili, zda nad nimi právě letí stroj společnosti Biman Bangladesh Airlines z Dháky nebo Boeing z Barcelony. Program sliboval také let Japan Air z Tokia, odlet Virgin Atlantic na Jamajku a Aer Lingus do Dublinu.
"Hodně lidí se zapojilo. Slyšel jsem chlápka, co se ptal: Hele, co je tohle za letadlo? A jeho kamarád mu s vážnou tváří odpověděl: To je A380. Byla to fakt zábava. Samotný zápas už tak zajímavý nebyl," popsal jeden z fanoušků pro britský list The Sun.
A měl pravdu. Sobotní duel Windsor & Eton proti Reading City skončil bezbrankově 0:0. Největší potlesk tak možná nevyvolal žádný fotbalista, ale obří airbus, který se snesl z oblohy.