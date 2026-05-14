Nový lídr Tottenhamu? Detailní statistika ukázala, v čem Kinský drtí konkurenci

Pochvalu sklízí ze všech stran a teď se dostal pod ruku i fotbalovým analytikům. Ti potvrdili, že Antonín Kinský momentálně kraluje hned v několika aspektech nad dosavadní brankářskou jedničkou Tottenhamu Guglielmem Vicariem.
Poté, co se český gólman výrazně podepsal pod pondělní remízu 1:1 s Leedsem, strhla se kolem něj lavina pozitivních komentářů a některé jsou od opravdu zvučných jmen světového fotbalu.
„Museli byste mít srdce z kamene, abyste z toho kluka neměli radost. Vždyť, kdo by si pomyslel, že v Tottenhamu ještě bude chytat po tom jeho výkonu v Madridu - a on předvede tohle. Ten zákrok v nastavení byl jeden z nejlepších v celé sezoně Premier League, nepamatuju moc lepších,“ nechala se slyšet pro Sky Sports bývalá hvězda Liverpoolu Jamie Carragher.
Narážel tak na klíčovou teč střely Seana Longstaffa v osmé minutě nastavení, díky ní vytáhl český brankář gólovou ránu na břevno a zachránil tak Tottenhamu cenný bod v boji o záchranu.
„Zvedl ruce tak rychle. Longstaff nemohl uvěřit vlastním očím. Kinský teď vypadá mnohem sebevědoměji než Vicario v průběhu sezony,“ dodal Carragher.
Analytici ze společnosti Opta dávají osmačtyřicetileté legendě Liverpoolu zapravdu. Kinský momentálně převyšuje italského gólmana v několika ohledech.
„Kinský je neuvěřitelně schopný při hře nohama. V tomto smyslu do koncepce fotbalu trenéra Roberta De Zerbiho zapadá mnohem více než Vicario. Dokáže rozdávat míče oběma nohama a obránci mu také více věří a češtěji ho při rozehrávce využívají,“ uvádí Opta.
Jasná jednička této sezony Vicario má na kontě v této sezoně 31 startů, během nichž inkasoval 50 gólů. Poté absolvoval operaci kýly a přepustil místo dvojky Kinskému.
Ten má za sebou jen pět zápasů a stejný počet inkasovaných gólů. Malý vzorek na to pouštět se do rozsáhlejší analýzy, jeden faktor ale potvrzují data už teď.
Oproti svému konkurentovi absolutně kraluje ve statistice zachráněných „jistých gólů“. Vždyť jen za zápas proti Leedsu je u něj statistika 1,6. Tedy zjednodušeně řečeno, průměrný gólman by ze střel, které šly na Kinského, pustil ještě o jednu či dvě branky více.
Zatímco Vicario je v této statistice při zprůměrování všech zápasů v mínusových hodnotách - konkrétně na čísle -5,5. Tedy pustil o pět až šest gólů více, než průměrný hráč na jeho místě.
Opta při hodnocení jednotlivých šancí mimo jiné zaměřuje umístění i rychlost rány a z toho vypočítává procentuální pravděpodobnost skórování.
„Kromě poutavých zákroků Kinského byl při držení míče patrný jeho klid, který teď Spurs zoufale potřebují. Český gólman pro ně představuje silný základ, na kterém mohou stavět,“ uzavírá Opta svou analýzu.
