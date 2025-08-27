Fotbal

Nové dno Manchesteru United. Po neskutečném dramatu vypadl s týmem ze čtvrté ligy

Sport ČTK Sport, ČTK
27. 8. 2025 23:52
Mizérie fotbalového Manchesteru United nemá konce. Slavný klub vypadl v anglickém Ligovém poháru už ve 2. kole s týmem Grimsby Town ze čtvrté ligy, když po remíze 2:2 prohrál dlouhý penaltový rozstřel 11:12.
Brankář Manchesteru United André Onana při pohárovém utkání s Grimsby
Brankář Manchesteru United André Onana při pohárovém utkání s Grimsby | Foto: Reuters

Favorité z Premier League prohrávali v Grimsby na stadionu Blundell Park s kapacitou 9000 diváků po půl hodině už 0:2.

Šanci zažehnat potupu United zajistily po drtivém tlaku ve druhém poločase góly Bryana Mbeuma a Harryho Maguirea pouhou minutu před koncem.

Penaltový rozstřel pak trval 18 minut a ke slovu se v něm dostali i brankáři obou týmů, když Cunha v páté sérii nevyužil šanci pečetit postup Manchesteru.

Smutným hrdinou se stal až ve 13. sérii Mbeuma, který svůj druhý pokus v rozstřelu poslal do břevna.

Na trávník pak vtrhli nadšení fanoušci Grimsby a nosili hráče vítězného celku na ramenou.

Zato Manchester United narazil na nové dno. Poté, co v minulém ročníku Premier League skončil na ostudném patnáctém místě, nezačal dobře ani novou sezonu soutěže, ze dvou utkání získal pouhý bod.

Související

Rangers dostali výprask, z Ligy mistrů se pakovali s ostudou

UEFA Champions League - Play Off - Second Leg - Club Brugge v Rangers
 
Mohlo by vás zajímat

Ani Special One není nedotknutelný. Kouč Mourinho dostal padáka

Ani Special One není nedotknutelný. Kouč Mourinho dostal padáka

Velká ostuda, absolutně bez respektu, pustil se Hapal do přemožitele Baníku

Velká ostuda, absolutně bez respektu, pustil se Hapal do přemožitele Baníku

Sen o pohárové Evropě na Bazalech rychle zhasl. Baník v odvetě proti Celje propadl

Sen o pohárové Evropě na Bazalech rychle zhasl. Baník v odvetě proti Celje propadl

Baník - Celje 0:2. Ostrava prohrála i odvetu a Konferenční ligu si nezahraje

Baník - Celje 0:2. Ostrava prohrála i odvetu a Konferenční ligu si nezahraje
Fotbal sport Obsah Manchester United F.C.

Právě se děje

před 6 minutami
Auto

Jen jedna cena, příplatková výbava neexistuje. Čínský BAIC vytěžil Mercedes-Benz

Jen jedna cena, příplatková výbava neexistuje. Čínský BAIC vytěžil Mercedes-Benz
Prohlédnout si 20 fotografií
Model X7 má oslovit zákazníky zpracováním a výbavou.
Automobilka se chlubí tím, že se inspirovala u Mercedesu, s nímž 20 let spolupracuje.
Aktualizováno před 7 minutami
Počet obětí čtvrtečního ruského náletu na Kyjev stále roste, už překonal dvě desítky
Zahraničí

ŽIVĚ
Počet obětí čtvrtečního ruského náletu na Kyjev stále roste, už překonal dvě desítky

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 24 minutami
Thajský ústavní soud zbavil funkce další hlavu vlády. Už popáté za posledních 17 let
Zahraničí

Thajský ústavní soud zbavil funkce další hlavu vlády. Už popáté za posledních 17 let

Premiérka se zpětně omluvila za telefonát s kambodžským expremiérem v době konfliktu mezi oběma zeměmi.
před 36 minutami
Martina jsem už viděl v NHL. Nevyšlo to, soupeři musí zářit štěstím, říká Petr Fuksa
Ostatní sporty

Martina jsem už viděl v NHL. Nevyšlo to, soupeři musí zářit štěstím, říká Petr Fuksa

"Měl vždy svůj názor, a i když občas dojde k jejich výměně, tak náš vztah je bezproblémový,“ říká o svém synovi a svěřenci kanoista Petr Fuksa.
před 1 hodinou
Rusové ženou formuli 1 k soudu kvůli zrušeným závodům. Chtějí 1,5 miliardy
Motorismus

Rusové ženou formuli 1 k soudu kvůli zrušeným závodům. Chtějí 1,5 miliardy

Promotér ruské Velké ceny žaluje formuli 1 u londýnského soudu. Po zrušení závodů kvůli invazi na Ukrajinu žádá 50 milionů liber.
před 1 hodinou
Česká ekonomika letos příjemně překvapuje. Domácnosti se už nebojí utrácet
Domácí

Česká ekonomika letos příjemně překvapuje. Domácnosti se už nebojí utrácet

Inflace se drží pod třemi procenty a nominální mzdy stále rostou solidním tempem, díky čemuž se reálná kupní síla Čechů zvyšuje.
před 1 hodinou
Na Masters of Rock příští rok vystoupí i Helloween i loni zrušení The Rasmus
Kultura

Na Masters of Rock příští rok vystoupí i Helloween i loni zrušení The Rasmus

The Rasmus měli původně vystoupit už loni, svou účast však nakonec odřekli.
Další zprávy