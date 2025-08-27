Nové dno Manchesteru United. Po neskutečném dramatu vypadl s týmem ze čtvrté ligy

Favorité z Premier League prohrávali v Grimsby na stadionu Blundell Park s kapacitou 9000 diváků po půl hodině už 0:2.
Šanci zažehnat potupu United zajistily po drtivém tlaku ve druhém poločase góly Bryana Mbeuma a Harryho Maguirea pouhou minutu před koncem.
Penaltový rozstřel pak trval 18 minut a ke slovu se v něm dostali i brankáři obou týmů, když Cunha v páté sérii nevyužil šanci pečetit postup Manchesteru.
Smutným hrdinou se stal až ve 13. sérii Mbeuma, který svůj druhý pokus v rozstřelu poslal do břevna.
Na trávník pak vtrhli nadšení fanoušci Grimsby a nosili hráče vítězného celku na ramenou.
Zato Manchester United narazil na nové dno. Poté, co v minulém ročníku Premier League skončil na ostudném patnáctém místě, nezačal dobře ani novou sezonu soutěže, ze dvou utkání získal pouhý bod.