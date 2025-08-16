Fotbal

Nováček anglické ligy ztrapnil West Ham. Souček v základní sestavě chyběl

před 3 hodinami
Fotbalisté West Hamu vstoupili do nového ročníku anglické ligy vysokou prohrou 0:3 na hřišti nováčka ze Sunderlandu.
Zdrcení fotbalisté West Hamu po prohře se Sunderlandem
Zdrcení fotbalisté West Hamu po prohře se Sunderlandem | Foto: Reuters

Kouč "Kladivářů" Potter vynechal v základní sestavě dlouholetou oporu týmu Tomáše Součka.

Kapitána české reprezentace poslal na trávník až v 71. minutě. To už Londýňané deset minut prohrávali 0:1 poté, co se hlavou prosadil Mayenda.

Brzy po Součkově nástupu na hřiště udeřil znovu ze vzduchu i obránce Ballard a výsledek v nastavení zpečetil střídající Isidor.

Vysoké prohře nezabránil ani Diouf, jenž odehrál celé utkání. Do West Hamu se dvacetiletý obránce přestěhoval v létě z pražské Slavie.

Sunderland se vrátil mezi elitu po osmi letech.

Manchester City na hřišti Wolverhamptonu potvrdil roli favorita a vyhrál 4:0. Opět vstoupil do sezony úspěšně norský kanonýr Haaland, jenž zaznamenal po jedné brance v obou poločasech.

Skórovali také debutanti Reijnders a Cherki, kteří do Manchesteru v létě zamířili z AC Milán, respektive z Lyonu.

Newcastle nedokázal na hřišti Aston Villy využít půlhodinovou přesilovku po vyloučení Konsy a zápas skončil 0:0.

Hosté se ve Villa Parku museli obejít bez své největší hvězdy Isaka, který si chce vynutit přestup do mistrovského Liverpoolu.

"Straky" nezvítězily v pátém utkání po sobě, do kterého švédský útočník nenastoupil, z toho třikrát se jim nepodařilo skórovat.

V sestavě Isaka nahradil krajan Elanga, jenž v létě přestoupil na sever Anglie z Nottinghamu za 55 milionů liber.

Liverpool nabídl za Isaka 130 milionů eur (přes tři miliardy korun). Newcastle si jej však cení na 170 milionů eur (přes čtyři miliardy korun) a na této částce trvá. Isak zůstává mimo tým a připravuje se individuálně.

Tottenham zvítězil 3:0 nad dalším nováčkem z Burnley díky dvěma brankám Richarlisona a jedné trefě Johnsona.

Nový trenér "Spurs" Frank tak rychle nechal zapomenout na tři dny starou porážku v Superpoháru a připsal si vítěznou ligovou premiéru.

Jeho tým ve středu proti PSG těsně před koncem přišel o dvoubrankové vedení a nakonec prohrál na penalty.

Český gólman vítězů Antonín Kinský byl opět jen na lavičce.

Anglická fotbalová liga - 1. kolo:

Sunderland - West Ham 3:0 (61. Mayenda, 73. Ballard, 90.+2 Isidor), Tottenham - Burnley 3:0 (10. a 60. Richarlison, 66. Johnson), Aston Villa - Newcastle 0:0, Brighton - Fulham 1:1 (55. O'Riley z pen. - 90.+6 Rodrigo Muňiz), Wolverhampton - Manchester City 0:4 (34. a 61. Haaland, 37. Reijnders, 81. Cherki)

.

 
