Nováček Pafos zahájil Ligu mistrů remízou. Navzdory oslabení i zranění hvězdy

Druhý podvečerní zápas Slavia Praha - Bodö/Glimt skončil 2:2. Od 21:00 mají výkop zbývající čtyři duely dnešního programu.
Pafos získal na úvod soutěže cenný bod ze hřiště favorizovaného Olympiakosu, přestože ho už v první půli po druhé žluté kartě oslabil útočník Bruno.
Kyperský celek se po změně stran dostal pod tlak a domácí ho přestříleli 17:6, skóre se ale nezměnilo. Olympiakos ani ve čtvrtém soutěžním zápase sezony neinkasoval, poprvé však nezvítězil.
Fotbalová Liga mistrů, 1. kolo:
Olympiakos Pireus - Pafos 0:0
Rozhodčí: Kovács (Rum.). ČK: 26. Bruno (Pafos).
21:00 Ajax Amsterodam - Inter Milán, Bayern Mnichov - Chelsea, Liverpool - Atlético Madrid, Paris St. Germain - Bergamo.