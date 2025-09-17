Fotbal

Nováček Pafos zahájil Ligu mistrů remízou. Navzdory oslabení i zranění hvězdy

ČTK Sport ČTK, Sport
před 1 hodinou
Fotbalisté Pafosu při premiéře v hlavní fázi Ligy mistrů remizovali 0:0 na hřišti Olympiakosu navzdory tomu, že hráli od 26. minuty bez vyloučeného Bruna. Navíc kvůli zranění odstoupil hvězdný Brazilec David Luiz.
David Luiz se spoluhráči z Pafosu po utkání Ligy mistrů proti Olympiakosu Pireus
David Luiz se spoluhráči z Pafosu po utkání Ligy mistrů proti Olympiakosu Pireus | Foto: Reuters

Druhý podvečerní zápas Slavia Praha - Bodö/Glimt skončil 2:2.

Pafos získal na úvod soutěže cenný bod ze hřiště favorizovaného Olympiakosu, přestože ho už v první půli po druhé žluté kartě oslabil útočník Bruno.

Kyperský celek se po změně stran dostal pod tlak a domácí ho přestříleli 17:6, skóre se ale nezměnilo. Olympiakos ani ve čtvrtém soutěžním zápase sezony neinkasoval, poprvé však nezvítězil.

Fotbalová Liga mistrů, 1. kolo:

Olympiakos Pireus - Pafos 0:0

Rozhodčí: Kovács (Rum.). ČK: 26. Bruno (Pafos).

21:00 Ajax Amsterodam - Inter Milán, Bayern Mnichov - Chelsea, Liverpool - Atlético Madrid, Paris St. Germain - Bergamo.

 
