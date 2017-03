Nováčci mě potěšili a opory z A-týmu na Euro chtějí, libuje si kouč jednadvacítky Lavička

před 20 minutami

Trenér české reprezentace do jednadvaceti let Vítězslav Lavička vstoupil se svým týmem do kalendářního roku 2017 výborně. V přípravném zápase týmů, které se představí na červnovém mistrovství Evropy v Polsku, porazili mladí Češi Slováky 4:1. Na pozápasové tiskové konferenci neskrýval Lavička spokojenost s předvedenou hrou, širokým výběrem hráčů i nováčky.

Jak hodnotíte přípravu proti Slovensku?

Úspěšný zápas a dobrá příprava pro oba týmy. Poměrně brzy jsme vstřelili góly, což nám pomohlo. Opřeli jsme náš výkon o velkou aktivitu v první půli.

Ve druhém poločase už byl obraz hry jiný. Slovensko se zlepšilo, už jsme nebyli tolik aktivní. Je pro nás potěšující, že jsme si v závěru zápasu vytvořili další šance ke gólům. Pozitivní byla ale hlavně první půle.

Nominoval jste další nové hráče. Jak vás přesvědčili tito fotbalisté?

Jedním z pozitiv je, že se ukázali v dobrém světle nováčci nebo hráči, kteří se vrátili do jednadvacítky po delší době. Jedním z nich byl Kuba Nečas, který odehrál velmi povedený zápas. Byl aktivní, ale ke konci bylo vidět, že už toho má dost. Zdeněk Linhart na hrotu odpracoval velké penzum práce, což podpořil brankou a jsem rád, že se Vašek Černý dostal ze zdravotních potíží a prokázal, že je velmi platný pro náš tým. Samozřejmě nechci nikoho opomenout, musíme si zápas nejprve rozsáhle zhodnotit.

Konkrétně Václav Černý nemá v klubu nejsilnější pozici. Je problém, že hraje v uvozovkách pouze za Jong Ajax? (Ajax Jong hraje druhou nejvyšší holandskou soutěž - pozn. red.)

S Vaškem jsme měli poměrně dlouhý rozhovor, ve kterém jsem se ho ptal na jeho aktuální pozici v Ajaxu. On samozřejmě cítí, že už si sáhl na A-tým Ajaxu. Ale i kvůli těm zraněním čeká na další šance. Pracuje velmi zodpovědně a v zápasech za Jong tým Ajaxu se ukazuje ve velmi dobrém světle. Samozřejmě mu přeju, aby si vybojoval místo v A-týmu Ajaxu.

Jak moc chyběli fotbalisté, kteří povýšili do A-týmu reprezentace?

Jankto, Schick a Barák jsou hráči, kteří stabilně patří do jednadvacítky a měli zásadní podíl na výsledcích a postupu, ale tak to je, že někteří mládi udělají krok do A-týmu reprezentace.

Platí, že s nimi počítáte pro červnové Euro?

Společně s uvedenými hráči jsme si první den srazu sedli společně s manažerem obou reprezentací Jaromírem Šeterlem a trenérem A-týmu Karlem Jarolímem. Velmi mě potěšil zájem všech hráčů o dokončení práce v jednadvacítce.

Zdá se, že největší možnosti máte v záloze. Jak hodnotíte hru proti Slovensku bez Jankta a Baráka?

Ze hry středové řady hlavně v prvním poločasu máme velmi dobrý dojem. Z toho vyplývá, že jsme po většinu zápasu kontrolovali zápas. Je příjemné, že mám hodně alternativ ve středu hřiště.

Stefan Simič po zápase přiznal, že se cítí velmi dobře, když na něj tým spoléhá. Vnímáte, že by mohl být lídrem i na Euru?

Stefan má v sobě principy vůdcovství. Sbírá zkušenosti v belgickém Mouscronu, měl možnost trénovat s velkými hráči v AC Milán. Jeho výkonnost je slušná. Teď zvládl těžké chvíle v klubu, se kterým se zachránil v belgické lize, což mu může také pomoci.

Střední záložník Sparty a další nováček Michal Sáček nastoupil v druhé půli na pravý okraj obrany. Byl to úmysl?

Upřímně Michala jsme pozvali, abychom ho vyzkoušeli na post pravého obránce, kde potřebujeme zvýšit konkurenci. V hlavě jsem to měl delší dobu. Viděl jsem Michala v přípravě Sparty, kdy hrál na pravém obránci.

Další nováčci nezahráli proti Slovensku vůbec špatně, jak těžká bude konečná nominace na Euro?

Jsou to příjemné starosti. Horší by bylo, kdybychom neměli kam sáhnout. Jsem rád, že jsem měl možnost vyzkoušet další hráče. Třeba i Romana Macka, který věkově patří ještě do té nižší kategorie. Ale i další, kteří nakoukli do kolektivu a nasáli atmosféru.

Připravujete si hráče i na další kvalifikační cyklus?

Dá se vnímat, že si i stavím kostru týmu pro další kvalifikaci, ale je to předčasná otázka.

