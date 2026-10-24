Nová česká senzace: Naderi exceloval. Trefil se i Souček, průšvihu nezabránil

Český fotbalový reprezentant Ryan Naderi přispěl gólem k výhře Rangers 4:0 nad St. Johnstone v 10. kole skotské ligy. Třiadvacetiletý útočník se v lize trefil popáté v sezoně a v tabulce střelců je na děleném druhém místě.
Naderi, jenž si odbyl reprezentační debut v českém týmu začátkem října v Lize národů, se podílel i na první brance svého mužstva. Ve 29. minutě drážďanský rodák ideálně přihrál do vyložené šance Kevinu Kelsymu. V 61. minutě pak Naderi zvýšil na 2:0, když dorazil míč po střele Kim Min-sona, kterou hostující brankář Toby Steward v hustém dešti neudržel.
Rangers jsou v tabulce druzí bod za městským rivalem Celticem, jenž má nedělní zápas k dobru.
Souček znovu nebyl v základu
Tomáš Souček ve 12. kole druhé anglické fotbalové ligy gólem v nastavení jen zmírnil domácí porážku West Hamu se Southamptonem na 2:3. Český záložník přišel na hřiště v 63. minutě a o půl hodiny později střelou z hranice pokutového území snížil. Druhou porážku v sezoně už ale United neodvrátili.
Jednatřicetiletý Souček po návratu po zranění kotníku z mistrovství světa odehrál teprve čtvrtý zápas a na kontě má už tři góly. Minulý týden bývalý reprezentační kapitán prodloužil s "Kladiváři" kontrakt do roku 2028.
Tříbodový zisk dnes naopak slavil současný kapitán národního týmu Ladislav Krejčí, jenž odehrál celý zápas v sestavě Wolverhamptonu při výhře 1:0 nad Watfordem.
V čele tabulky druhé nejvyšší anglické soutěže je Middlesbrough s českou brankářskou jedničkou Radkem Vítkem, který v pátek zvítězil 5:1 v Boltonu. Druhá je s odstupem dvou bodů Swansea, se ztrátou bodu následuje West Ham a o další bod zpět je čtvrtý Wolverhampton. Nejlepší dva týmy si zajistí přímý postup do Premier League, dalších šest mužstev čeká play off o třetí místo.
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