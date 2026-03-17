Norský sen v Lize mistrů končí. Sporting v hustém lijáku na tři góly odpověděl pěi

Fotbalisté Sportingu Lisabon po velkém obratu postoupili do čtvrtfinále Ligy mistrů. Portugalský celek minulý týden na hřišti Bodö/Glimt prohrál 0:3, v dnešní domácí osmifinálové odvetě ale norského soupeře rozstřílel 5:0 po prodloužení.
V normální hrací době dohnal ztrátu z venkovního duelu. Sporting se stal pátým týmem v historii vyřazovací části "milionářské" soutěže, který v odvetě vymazal třígólové manko a dostal se do další fáze.
Domácí dominovali téměř celý večer a od začátku se hnali za smazáním deficitu. V prvním poločase se trefil obránce Inácio, na druhé straně Björtuft hlavičkoval po rohu do břevna. Po přestávce skórovali Goncalves a Suárez z penalty, jejich střídající spoluhráč Santos nastřelil tyč.
Ihned po začátku prodloužení dal postupový gól Sportingu za vytrvalého deště Araújo. Uruguayský útočník se postaral o nejrychlejší trefu v prodloužení v dějinách soutěže, stačilo mu na ni 83 sekund. V nastavení završil výsledek střídající Nel.
"Lvi" ovládli i pátý domácí duel v této sezoně Ligy mistrů a jsou prvním mužstvem od sezony 2018/19, jež postoupilo navzdory úvodní prohře o tři branky. Před nimi se to naposledy povedlo Liverpoolu v semifinále s Barcelonou.
Sporting čeká první čtvrtfinále v novodobé historii Ligy mistrů. Dosud si ho zahrál jen v ročníku 1982/83 v předchůdci dnešní soutěže Poháru mistrů evropských zemí (PMEZ). Může se v něm těšit na Arsenal, nebo Leverkusen, jejichž první utkání skončilo v Německu 1:1. Bodö/Glimt, které začalo Ligu mistrů remízou 2:2 na Slavii, nenavázalo na minulých pět výher v soutěži.
Vedle souboje Arsenalu s Leverkusenem se od 21:00 hrají i odvety Chelsea - Paris St. Germain a Manchester City - Real Madrid.
Odvetná utkání osmifinále fotbalové Ligy mistrů:
Sporting Lisabon - Bodö/Glimt 5:0 po prodl. (3:0, 1:0)
Branky: 34. Inácio, 61. Goncalves, 78. Suárez z pen., 92. Araújo, 120.+1 Nel. Rozhodčí: Schärer (Švýc.). První zápas: 0:3, postoupil Sporting.
21:00 Chelsea - Paris St. Germain, Manchester City - Real Madrid, Arsenal - Leverkusen.
