Norská veslice šla ke dnu. Haaland neskóroval, dvakrát pod čáru ponoru zamířil Bellingham

Fotbalisté Anglie zdolali Norsko 2:1 po prodloužení a postoupili do semifinále mistrovství světa.
Seveřany poslal v Miami do vedení v 36. minutě Andreas Schjelderup. Ještě do přestávky srovnal Jude Bellingham, jenž v 93. minutě rozhodl.
Albion čeká v dalším kole ve středu vítěz zápasu mezi obhájci titulu z Argentiny a Švýcarskem. Utkání má výkop ve 3:00 SELČ.
Angličané si zahrají o medaile znovu po osmi letech, na šampionátu v roce 2018 skončili čtvrtí. Norové si musejí na premiérovou semifinálovou účast počkat, postupem do čtvrtfinále turnaje v USA, Kanadě a Mexiku i tak zaznamenali historicky nejlepší výsledek.
V Miami sledovali diváci nepříliš záživné úvodní dějství. O to větší překvapení bylo, že hned první střela na bránu skončila gólem.
V 36. minutě Schjelderup z úhlu zaskočil Pickforda ranou o zadní tyč, od níž se míč odrazil do sítě. Ofenzivní fotbalista Benfiky Lisabon dal druhou reprezentační branku a navázal na dvě gólové asistence z osmifinálového duelu s Brazílií.
Následně vypálil těsně nad břevno Sörloth a Ödegaardův nebezpečný pokus zlikvidoval Pickford. Seveřané však paradoxně po vydařeném úseku hry inkasovali. Bellingham ve druhé minutě nastavení převzal v pokutovém území Gordonovu přihrávku a křižnou střelou srovnal.
Do druhého poločasu vyběhli Angličané už bez opory záložní řady Rice, jehož na turnaji trápí zdravotní problémy. V 53. minutě se připomněla norská hvězda Haaland, jeho hlavičku Pickford vyrazil.
Po následném rohovém kopu skóroval Heggem, gól byl ale po zásahu videorozhodčího odvolán kvůli Haalandově faulu na Andersona.
Druhý poločas nabídl výrazně zajímavější podívanou než první, šancí ale bylo rovněž pomálu. Čtvrt hodiny před koncem Wolfe po rohovém kopu tečoval Aursnesovu skákavou střelu do břevna.
Oba týmy musely poprvé na šampionátu do prodloužení, které přineslo rozuzlení hned v úvodu.
Rogersův dalekonosný pokus vyrazil Nyland jen před sebe a dobíhající Bellingham neměl problém zakončit do prázdné brány. Třiadvacetiletý záložník šestou trefou dostihl v tabulce střelců spoluhráče Kanea.
Dvakrát se prosadil také v minulém kole proti Mexiku. Stal se tak druhým nejmladším hráčem, jenž dal dva góly ve dvou po sobě jdoucích zápasech vyřazovací fáze. V roce 1958 to dokázal tehdy sedmnáctiletý Pelé.
O chvíli později sudí Turpin nařídil penaltu pro Anglii po souboji Spence s Bobbem, po konzultaci s videorozhodčím ji ale odvolal.
Norové se museli ve druhé části prodloužení obejít bez vyčerpaného Haalanda, jehož nahradil Larsen. Hvězdný kanonýr se poprvé na mistrovství neprosadil, při předchozích čtyřech startech nasázel sedm branek.
Ve 110. minutě Nyland udržel Nory ve hře dvojitým zákrokem proti Spenceovi a Sakovi, jeho spoluhráči už ale neměli síly na zdramatizování závěru. Anglie tak má stále naději, že po 60 letech podruhé ovládne světový šampionát.
Mistrovství světa ve fotbale:
Čtvrtfinále (Miami):
Norsko - Anglie 1:2 po prodl. (1:1, 1:1)
Branky: 36. Schjelderup - 45.+2 a 93. Bellingham. Rozhodčí: Turpin - Danos, Pages - Brisard (video, všichni Fr.). ŽK: Ajer (Norsko). Diváci: 64.478.
Norsko: Nyland - Ryerson (60. Aursnes), Ajer, Heggem (91. Östigaard), Wolfe (90. Pedersen) - Ödegaard, Berge, Berg - Sörloth (67. Bobb), Haaland (106. Larsen), Schjelderup (67. Nusa). Trenér: Solbakken.
Anglie: Pickford - Konsa (89. Rogers), Stones, Guéhi, O'Reilly (86. Spence) - Anderson, Rice (46. Eze) - Madueke (46. Saka), Bellingham (111. Burn), Gordon (71. James) - Kane. Trenér: Tuchel.
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