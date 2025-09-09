Fotbal

Norská mašina se valí kvalifikací. Moldavsko schytalo 11 gólů, Haaland nasázel pět

před 17 minutami
Norští fotbalisté rozdrtili v kvalifikaci o postup na mistrovství světa Moldavsko 11:1 a po pěti zápasech mají plný počet 15 bodů. Kanonýr Erling Haaland se na vysokém vítězství podílel pěti góly.
Erling Haaland v kvalifikačním zápase Norska proti Moldavsku
Erling Haaland v kvalifikačním zápase Norska proti Moldavsku | Foto: Reuters

Podrobnosti připravujeme.

Kvalifikace mistrovství světa 2026 ve fotbale - evropská část:

Skupina D:

Baku: Ázerbájdžán - Ukrajina 1:1 (0:0)

Branky: 72. Mahmudov z pen. - 51. Sudakov.

Paříž: Francie - Island 2:1 (1:1)

Branky: 45. Mbappé z pen., 62. Barcola - 21. Gudjohnsen.

1. Francie 2 2 0 0 4:1 6
2. Island 2 1 0 1 6:2 3
3. Ukrajina 2 0 1 1 1:3 1
4. Ázerbájdžán 2 0 1 1 1:6 1

Skupina F:

Jerevan: Arménie - Irsko 2:1 (1:0)

Branky: 45.+1 Spercjan z pen., 51. Ranos - 57. Ferguson.

Budapešť: Maďarsko - Portugalsko 2:3 (1:1)

Branky: 21. a 84. Varga - 36. B. Silva, 64. Ronaldo z pen., 86. Cancelo.

1. Portugalsko 2 2 0 0 8:2 6
2. Arménie 2 1 0 1 2:6 3
3. Maďarsko 2 0 1 1 4:5 1
4. Irsko 2 0 1 1 3:4 1

Skupina H:

Nikósie: Kypr - Rumunsko 2:2 (1:2)

Branky: 29. Loizu, 77. Charalambus - 2. a 18. Dragus.

Zenica: Bosna a Hercegovina - Rakousko 1:2 (0:0)

Branky: 50. Džeko - 49. Sabitzer, 65. Laimer.

1. Bosna a Hercegovina 5 4 0 1 11:3 12
2. Rakousko 4 4 0 0 9:2 12
3. Rumunsko 5 2 1 2 10:6 7
4. Kypr 5 1 1 3 5:7 4
5. San Marino 5 0 0 5 1:18 0

Skupina I:

Oslo: Norsko - Moldavsko 11:1 (5:0)

Branky: 11., 36., 43., 52. a 83. Haaland, 67., 76., 78. z pen. a 90.+1 Aasgaard, 6. Myhre, 45.+1 Ödegaard - 74. vlastní Östigard.

1. Norsko 5 5 0 0 24:3 15
2. Itálie 4 3 0 1 12:7 9
3. Izrael 5 3 0 2 15:11 9
4. Estonsko 5 1 0 4 5:13 3
5. Moldavsko 5 0 0 5 3:25 0

Skupina K:

Bělehrad: Srbsko - Anglie 0:5 (0:2)

Branky: 33. Kane, 36. Madueke, 52. Konsa, 75. Guehi, 90. Rashford z pen.

Tirana: Albánie - Lotyšsko 1:0 (1:0)

Branka: 21. Asllani z pen.

1. Anglie 5 5 0 0 13:0 15
2. Albánie 5 2 2 1 5:3 8
3. Srbsko 4 2 1 1 4:5 7
4. Lotyšsko 5 1 1 3 2:6 4
5. Andorra 5 0 0 5 0:10 0
 
