Norská mašina se valí kvalifikací. Moldavsko schytalo 11 gólů, Haaland nasázel pět

Kvalifikace mistrovství světa 2026 ve fotbale - evropská část:
Skupina D:
Baku: Ázerbájdžán - Ukrajina 1:1 (0:0)
Branky: 72. Mahmudov z pen. - 51. Sudakov.
Paříž: Francie - Island 2:1 (1:1)
Branky: 45. Mbappé z pen., 62. Barcola - 21. Gudjohnsen.
|1.
|Francie
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|2.
|Island
|2
|1
|0
|1
|6:2
|3
|3.
|Ukrajina
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|4.
|Ázerbájdžán
|2
|0
|1
|1
|1:6
|1
Skupina F:
Jerevan: Arménie - Irsko 2:1 (1:0)
Branky: 45.+1 Spercjan z pen., 51. Ranos - 57. Ferguson.
Budapešť: Maďarsko - Portugalsko 2:3 (1:1)
Branky: 21. a 84. Varga - 36. B. Silva, 64. Ronaldo z pen., 86. Cancelo.
|1.
|Portugalsko
|2
|2
|0
|0
|8:2
|6
|2.
|Arménie
|2
|1
|0
|1
|2:6
|3
|3.
|Maďarsko
|2
|0
|1
|1
|4:5
|1
|4.
|Irsko
|2
|0
|1
|1
|3:4
|1
Skupina H:
Nikósie: Kypr - Rumunsko 2:2 (1:2)
Branky: 29. Loizu, 77. Charalambus - 2. a 18. Dragus.
Zenica: Bosna a Hercegovina - Rakousko 1:2 (0:0)
Branky: 50. Džeko - 49. Sabitzer, 65. Laimer.
|1.
|Bosna a Hercegovina
|5
|4
|0
|1
|11:3
|12
|2.
|Rakousko
|4
|4
|0
|0
|9:2
|12
|3.
|Rumunsko
|5
|2
|1
|2
|10:6
|7
|4.
|Kypr
|5
|1
|1
|3
|5:7
|4
|5.
|San Marino
|5
|0
|0
|5
|1:18
|0
Skupina I:
Oslo: Norsko - Moldavsko 11:1 (5:0)
Branky: 11., 36., 43., 52. a 83. Haaland, 67., 76., 78. z pen. a 90.+1 Aasgaard, 6. Myhre, 45.+1 Ödegaard - 74. vlastní Östigard.
|1.
|Norsko
|5
|5
|0
|0
|24:3
|15
|2.
|Itálie
|4
|3
|0
|1
|12:7
|9
|3.
|Izrael
|5
|3
|0
|2
|15:11
|9
|4.
|Estonsko
|5
|1
|0
|4
|5:13
|3
|5.
|Moldavsko
|5
|0
|0
|5
|3:25
|0
Skupina K:
Bělehrad: Srbsko - Anglie 0:5 (0:2)
Branky: 33. Kane, 36. Madueke, 52. Konsa, 75. Guehi, 90. Rashford z pen.
Tirana: Albánie - Lotyšsko 1:0 (1:0)
Branka: 21. Asllani z pen.
|1.
|Anglie
|5
|5
|0
|0
|13:0
|15
|2.
|Albánie
|5
|2
|2
|1
|5:3
|8
|3.
|Srbsko
|4
|2
|1
|1
|4:5
|7
|4.
|Lotyšsko
|5
|1
|1
|3
|2:6
|4
|5.
|Andorra
|5
|0
|0
|5
|0:10
|0