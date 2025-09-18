Fotbal

Cyničtí slávisté, grilují v Norsku Douděrovo vystoupení. A zmiňují vztek na tribunách

před 3 hodinami
Bod fotbalistů Bodö/Glimt za remízu 2:2 na Slavii ve středečním úvodním utkání ligové fáze Ligy mistrů označila norská média za historický. Severský tým totiž bodoval hned při premiérové účasti v milionářské soutěži. Vyrovnávací trefu Sondreho Feta přirovnal norský tisk ke gólu Zinédina Zidana z finále Ligy mistrů v roce 2002.
Norové se také pozastavili nad nesportovním chováním slávisty Davida Douděry před penaltou hostů.

Obě branky Pražanů dal při premiéře v základní sestavě senegalský novic Youssoupha Mbodji. V 78. minutě ale snížil Daniel Bassi a v poslední minutě základní doby zajistil norskému semifinalistovi minulé sezony Evropské ligy bod další střídající hráč Fet. Domácí gólman Jindřich Staněk za stavu 1:0 zlikvidoval penaltu.

"Bodö si veze historický bod. Domů se vrací s remízou v kufru po chaotickém výkonu v české metropoli," napsal web bulvárního deníku VG. "Glimt zachránil v Praze historický bod z Ligy mistrů gólem v závěru," uvedl server veřejnoprávního média NRK.

VG připomněl, že situace po druhé brance Slavie už byla pro hostující mužstvo kritická. "Jen pár fanoušků Glimtu se opovažovalo doufat v bod, ale střídající hráči zvedli hozenou rukavici. Nejprve se z dorážky trefil Bassi po skvělé iniciativě dalšího příchozího hráče z lavičky Feta. Druhý jmenovaný poté převzal zodpovědnost sám. Náhradník Andreas Helmersen nedokázal přechytračit Jindřicha Staňka v souboji jeden na jednoho, ale Fet se opřel do míče a pomocí břevna ho dostal do branky, jako by byl Zinédinem Zidanem z roku 2002."

Svěřenci trenéra Kjetila Knutsena bodovali v Lize mistrů hned na první pokus. "To byla pro tým ze severu tečka za divokým úvodním zápasem v Lize mistrů, prvním utkáním v soutěži pro některý z norských klubů od roku 2007," podotkl VG.

Po duelu v Edenu se ale neřešila jen na poslední chvíli zachráněná remíza. "Několik členů Glimt reagovalo na 'cynické chování' některých hráčů domácího mužstva. Především se řešilo to, co se stalo po odpískané penaltě ve prospěch Glimtu na začátku druhé půle," napsal NRK.

Slávista Douděra si totiž přesně na penaltovém puntíku začal zavazovat tkaničky, než ho hlavní sudí vykázal mimo šestnáctku. Knutsen to na tiskové konferenci označil za nesportovní chování.

Utkání se natáhlo i kvůli intervencím videorozhodčího. V prvním případě ale nakonec Pražané v úvodním dějství penaltu nekopali, zatímco hosté po změně stran ano. "Dohromady tato rozhodnutí trvala přes osm minut. Na tribunách mezi slávistickými fanoušky panovaly vztek a frustrace," uvedl Dagbladet.

 
