Noční můra realitou. Tottenham je po debaklu v obřím průšvihu, stejně jako West Ham

Boj o udržení v anglické Premier League dostává nový náboj. Nottingham Forest totiž v extrémně důležitém utkání dokázal zvítězit na hřišti Tottenhamu Hotspur jednoznačně 3:0 a dostal se před něj mimo sestupové pozice. West Ham zase prohrál 0:2 na stadionu Aston Villy.
Anglická fotbalová liga - 31. kolo:
Newcastle - Sunderland 1:2 (10. Gordon - 57. Talbí, 90. Brobbey), Aston Villa - West Ham 2:0 (15. McGinn, 68. Watkins), Tottenham - Nottingham 0:3 (45. Igor Jesus, 62. Gibbs-White, 87. Awoniyi).
Tabulka:
1.
Arsenal
31
21
7
3
61:22
70
2.
Manchester City
30
18
7
5
60:28
61
3.
Manchester United
31
15
10
6
56:43
55
4.
Aston Villa
31
16
6
9
42:37
54
5.
Liverpool
31
14
7
10
50:42
49
6.
Chelsea
31
13
9
9
53:38
48
7.
Brentford
31
13
7
11
46:42
46
8.
Everton
31
13
7
11
37:35
46
9.
Fulham
31
13
5
13
42:44
44
10.
Brighton
31
11
10
10
41:37
43
11.
Sunderland
31
11
10
10
32:36
43
12.
Newcastle
31
12
6
13
44:45
42
13.
Bournemouth
31
9
15
7
46:48
42
14.
Crystal Palace
30
10
9
11
33:35
39
15.
Leeds
31
7
12
12
37:48
33
16.
Nottingham
31
8
8
15
31:43
32
17.
Tottenham
31
7
9
15
40:50
30
18.
West Ham
31
7
8
16
36:57
29
19.
Burnley
31
4
8
19
33:60
20
20.
Wolverhampton
31
3
8
20
24:54
17
