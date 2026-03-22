Přeskočit na obsah
Benative
22. 3.
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Sport

Noční můra realitou. Tottenham je po debaklu v obřím průšvihu, stejně jako West Ham

ČTK,Sport

Boj o udržení v anglické Premier League dostává nový náboj. Nottingham Forest totiž v extrémně důležitém utkání dokázal zvítězit na hřišti Tottenhamu Hotspur jednoznačně 3:0 a dostal se před něj mimo sestupové pozice. West Ham zase prohrál 0:2 na stadionu Aston Villy.

Britain Premier League Soccer
Igor Tudor, trenér TottenhamuFoto: CTK
Podrobnosti připravujeme

Anglická fotbalová liga - 31. kolo:

Newcastle - Sunderland 1:2 (10. Gordon - 57. Talbí, 90. Brobbey), Aston Villa - West Ham 2:0 (15. McGinn, 68. Watkins), Tottenham - Nottingham 0:3 (45. Igor Jesus, 62. Gibbs-White, 87. Awoniyi).

Tabulka:

1.

Arsenal

31

21

7

3

61:22

70

2.

Manchester City

30

18

7

5

60:28

61

3.

Manchester United

31

15

10

6

56:43

55

4.

Aston Villa

31

16

6

9

42:37

54

5.

Liverpool

31

14

7

10

50:42

49

6.

Chelsea

31

13

9

9

53:38

48

7.

Brentford

31

13

7

11

46:42

46

8.

Everton

31

13

7

11

37:35

46

9.

Fulham

31

13

5

13

42:44

44

10.

Brighton

31

11

10

10

41:37

43

11.

Sunderland

31

11

10

10

32:36

43

12.

Newcastle

31

12

6

13

44:45

42

13.

Bournemouth

31

9

15

7

46:48

42

14.

Crystal Palace

30

10

9

11

33:35

39

15.

Leeds

31

7

12

12

37:48

33

16.

Nottingham

31

8

8

15

31:43

32

17.

Tottenham

31

7

9

15

40:50

30

18.

West Ham

31

7

8

16

36:57

29

19.

Burnley

31

4

8

19

33:60

20

20.

Wolverhampton

31

3

8

20

24:54

17

Meghan, princ Harry 2023
Meghan, princ Harry 2023

