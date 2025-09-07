Fotbal

Nizozemci porazili Litvu 3:2, Depay se stal nejlepším střelcem reprezentace

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Nizozemští fotbalisté se v kvalifikaci mistrovství světa nadřeli na vítězství 3:2 v Litvě. Dvěma góly přispěl Memphis Depay, jenž s 52 góly o dva zásahy překonal Robina van Persieho a stal se nejlepším střelcem nizozemské reprezentace. Gruzie doma porazila Bulharsko 3:0 a připsala si první body do tabulky skupiny E. Severní Makedonie deklasovala Lichtenštejnsko 5:0.
Memphis Depay slaví gól do sítě Litvy
Memphis Depay slaví gól do sítě Litvy | Foto: Reuters

Nizozemci sice ve 33. minutě měli dvougólový náskok po brankách Depaye a Quintena Timbera, ale domácí Litevci ještě do přestávky srovnali zásluhou Gineitise a Girdvainise. O vítězství favoritů rozhodl v 64. minutě novopečený rekordman Depay.

Po čtyřech zápasech má nizozemský tým s 10 body tříbodový náskok na druhé Poláky a třetí Finy. Litva je s třemi body předposlední před Maltou.

Gruzínce nasměrovala za vítězstvím hlavní hvězda týmu Kvaracchelija, k němuž se ještě před přestávkou přidal premiérovým reprezentačním gólem Nika Gagnidze. V 65. minutě uzavřel skóre útočník Mikautadze. Letní posila Villarrealu dala 21. gól v národním mužstvu a k vyrovnání rekordu Šoty Arveladzeho mu schází pět branek.

Svěřenci Willyho Sagnola jsou se třemi body o skóre za Španěly a před Turky. Oba týmy se dnes večer střetnou v turecké Konye. Bulhaři jsou po dvou odehraných zápasech bez bodu a mají skóre 0:6.

Makedonci po vysokém vítězství nad Lichtenštejnskem mají v čele skupiny J jednobodový náskok na druhé Velšany a čtyřbodový náskok na třetí Belgičany, favorité skupiny ale mají k dobru dva zápasy. Jeden z nich je na programu dnes večer, svěřenci Rudiho Garcii v Bruselu přivítají Kazachstán.

Kvalifikace mistrovství světa ve fotbale v roce 2026 - evropská část:

Skupina E:

Tbilisi: Gruzie - Bulharsko 3:0 (2:0). Branky: 30. Kvaracchelija, 44. Gagnidze, 65. Mikautadze.

1. Španělsko 1 1 0 0 3:0 3
2. Gruzie 2 1 0 1 5:3 3
3. Turecko 1 1 0 0 3:2 3
4. Bulharsko 2 0 0 2 0:6 0

Skupina G:

Kaunas: Litva - Nizozemsko 2:3 (2:2). Branky: 36. Gineitis, 43. Girdvainis - 11. a 64. Depay, 33. Q. Timber.

1. Nizozemsko 4 3 1 0 14:3 10
2. Polsko 4 2 1 1 5:3 7
3. Finsko 4 2 1 1 5:5 7
4. Litva 5 0 3 2 5:7 3
5. Malta 5 0 2 3 1:12 2

Skupina J:

Skopje: Severní Makedonie - Lichtenštejnsko 5:0 (1:0). Branky: 15. Elmas, 52. Bardhi, 57. Churlinov, 83. Qamili, 90. Stankovski.

1. Severní Makedonie 5 3 2 0 11:2 11
2. Wales 5 3 1 1 11:6 10
3. Belgie 3 2 1 0 11:4 7
4. Kazachstán 4 1 0 3 3:5 3
5. Lichtenštejnsko 5 0 0 5 0:19 0
 
Mohlo by vás zajímat

Neúnavná gólová mašina jede stále naplno. Ronaldo se trefil v Arménii hned dvakrát

Neúnavná gólová mašina jede stále naplno. Ronaldo se trefil v Arménii hned dvakrát

Higuita šokoval svět škorpionovým kopem. Nápad se zrodil při natáčení reklamy

Higuita šokoval svět škorpionovým kopem. Nápad se zrodil při natáčení reklamy

Chorvaté ovládnou skupinu na 89 procent. Statistici predikují Česku smolný scénář

Chorvaté ovládnou skupinu na 89 procent. Statistici predikují Česku smolný scénář

Staněk oslavil návrat do reprezentace čistým kontem a výhrou v Podgorici

Staněk oslavil návrat do reprezentace čistým kontem a výhrou v Podgorici
Fotbal sport Obsah Kvalifikace ME ve fotbale

Právě se děje

před 59 minutami
Policie chytila řidiče české formule. Hrozí mu pokuta a zákaz řízení
1:06
Auto

Policie chytila řidiče české formule. Hrozí mu pokuta a zákaz řízení

Policie v neděli ráno řešila případ formule, která jela po dálnici D4 na Příbramsku. Řidiče zastavila a ztotožnila.
Aktualizováno před 1 hodinou
Moskva nestojí o ukončení války diplomatickou cestou, míní Kellog
Zahraničí

ŽIVĚ
Moskva nestojí o ukončení války diplomatickou cestou, míní Kellog

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Nizozemci porazili Litvu 3:2, Depay se stal nejlepším střelcem reprezentace
Fotbal

Nizozemci porazili Litvu 3:2, Depay se stal nejlepším střelcem reprezentace

Nizozemští fotbalisté se v kvalifikaci mistrovství světa nadřeli na vítězství 3:2 v Litvě. Dvěma góly přispěl Memphis Depay.
před 1 hodinou
Smrt kosí německé politiky. Před volbami jich ve spolkové zemi zemřelo už 16
Zahraničí

Smrt kosí německé politiky. Před volbami jich ve spolkové zemi zemřelo už 16

Smrt několika německých politiků v rychlém sledu krátce před komunálními volbami zavdala mnohým důvod k šíření spekulací a konspiračních teorií.
před 2 hodinami
Sinner – Alcaraz 0:1. Španěl suverénně ovládl první set
Tenis

ŽIVĚ
Sinner – Alcaraz 0:1. Španěl suverénně ovládl první set

Sledujte online přenos z finále tenisového US Open mezi Italem Jannikem Sinnerem a Carlosem Alcarazem ze Španělska.
před 3 hodinami

Pedersen vyhrál ve spurtu před volným dnem 15. etapu Vuelty

Patnáctou etapu Vuelty vyhrál ve spurtu vedoucí skupiny dánský cyklista Mads Pedersen a připsal si v 80. ročníku první vítězství. Favorité na celkové prvenství dnes jeli v poklidu s velkým odstupem…
Přečíst zprávu
před 3 hodinami
Schillerová: Pokud bude ANO vládnout, nechá vrátit návrh rozpočtu k přepracování
Domácí

Schillerová: Pokud bude ANO vládnout, nechá vrátit návrh rozpočtu k přepracování

V případě, že ANO po říjnových sněmovních volbách vládlo, vrátilo by ze sněmovny nynější návrh státního rozpočtu na příští rok k přepracování.
Další zprávy