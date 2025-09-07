Nizozemci porazili Litvu 3:2, Depay se stal nejlepším střelcem reprezentace

Nizozemci sice ve 33. minutě měli dvougólový náskok po brankách Depaye a Quintena Timbera, ale domácí Litevci ještě do přestávky srovnali zásluhou Gineitise a Girdvainise. O vítězství favoritů rozhodl v 64. minutě novopečený rekordman Depay.
Po čtyřech zápasech má nizozemský tým s 10 body tříbodový náskok na druhé Poláky a třetí Finy. Litva je s třemi body předposlední před Maltou.
Gruzínce nasměrovala za vítězstvím hlavní hvězda týmu Kvaracchelija, k němuž se ještě před přestávkou přidal premiérovým reprezentačním gólem Nika Gagnidze. V 65. minutě uzavřel skóre útočník Mikautadze. Letní posila Villarrealu dala 21. gól v národním mužstvu a k vyrovnání rekordu Šoty Arveladzeho mu schází pět branek.
Svěřenci Willyho Sagnola jsou se třemi body o skóre za Španěly a před Turky. Oba týmy se dnes večer střetnou v turecké Konye. Bulhaři jsou po dvou odehraných zápasech bez bodu a mají skóre 0:6.
Makedonci po vysokém vítězství nad Lichtenštejnskem mají v čele skupiny J jednobodový náskok na druhé Velšany a čtyřbodový náskok na třetí Belgičany, favorité skupiny ale mají k dobru dva zápasy. Jeden z nich je na programu dnes večer, svěřenci Rudiho Garcii v Bruselu přivítají Kazachstán.
Kvalifikace mistrovství světa ve fotbale v roce 2026 - evropská část:
Skupina E:
Tbilisi: Gruzie - Bulharsko 3:0 (2:0). Branky: 30. Kvaracchelija, 44. Gagnidze, 65. Mikautadze.
|1.
|Španělsko
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|2.
|Gruzie
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|3.
|Turecko
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|4.
|Bulharsko
|2
|0
|0
|2
|0:6
|0
Skupina G:
Kaunas: Litva - Nizozemsko 2:3 (2:2). Branky: 36. Gineitis, 43. Girdvainis - 11. a 64. Depay, 33. Q. Timber.
|1.
|Nizozemsko
|4
|3
|1
|0
|14:3
|10
|2.
|Polsko
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|3.
|Finsko
|4
|2
|1
|1
|5:5
|7
|4.
|Litva
|5
|0
|3
|2
|5:7
|3
|5.
|Malta
|5
|0
|2
|3
|1:12
|2
Skupina J:
Skopje: Severní Makedonie - Lichtenštejnsko 5:0 (1:0). Branky: 15. Elmas, 52. Bardhi, 57. Churlinov, 83. Qamili, 90. Stankovski.
|1.
|Severní Makedonie
|5
|3
|2
|0
|11:2
|11
|2.
|Wales
|5
|3
|1
|1
|11:6
|10
|3.
|Belgie
|3
|2
|1
|0
|11:4
|7
|4.
|Kazachstán
|4
|1
|0
|3
|3:5
|3
|5.
|Lichtenštejnsko
|5
|0
|0
|5
|0:19
|0