Ukrajině stačila remíza, ale postupující Dány doplnili na "malém" Euru Nizozemci

Fotbalisté Nizozemska na mistrovství Evropy do 21 let na Slovensku postoupili po výhře 2:0 nad Ukrajinou do čtvrtfinále, kde je čeká Portugalsko. Finsko remizovalo 2:2 s Dánskem, které jako vítěz skupiny D narazí na Francii.

Skupina odehrávající se na východě v Košicích a Prešově byla velmi vyrovnaná. Po dvou kolech bylo jistým vítězem Dánsko, šanci na druhé postupové místo měli před dnešními závěrečnými zápasy ještě všichni tři zbývající účastníci. Dánsko vedlo nad Finskem o dva góly. Na začátku zápasu otevřel skóre Harder a stejný střelec se prosadil také ve druhém poločase. Finové nesložili zbraně a v závěru vyrovnali, se ziskem dvou bodů však skončili v tabulce poslední. Související V jiném světě. Jak leští talenty v Salcburku? Místo "já musím" preferují "já chci" Dosud druhé Ukrajině stačila k postupu i remíza, výhodu nejlepší výchozí pozice ze tří zbývajících adeptů však nevyužila. V prvním poločase inkasovala gól od Valenteho, po přestávce výhru Nizozemců pojistil Van Bergen. V závěru byl vyloučen jeho spoluhráč Regeer, druhé místo už si ale tým kouče Michaela Reizigera pohlídal. Mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let na Slovensku: Skupina D: Košice: Dánsko - Finsko 2:2 (1:0) Branky: 10. a 68. Harder - 73. Skyttä, 82. Keskinen. Prešov: Nizozemsko - Ukrajina 2:0 (1:0) Branky: 34. Valente, 57. Van Bergen. ČK: 81. Regeer (Niz.). Konečná tabulka: 1. Dánsko 3 2 1 0 7:5 7 2. Nizozemsko 3 1 1 1 5:4 4 3. Ukrajina 3 1 0 2 4:5 3 4. Finsko 3 0 2 1 4:6 2 Skupina B: 21:00 Slovinsko - Česko (Dunajská Streda), Anglie - Německo (Nitra).