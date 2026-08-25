„Nikdo takového hráče v týmu nechce.“ Brazilskou hvězdu stihla další kritika

Vinícius Júnior, hvězda fotbalového Realu Madrid, je po prvním ligovém zápase sezony znovu pod palbou kritiky. Tvrdě se do něj pustil i bývalý brankář klubu Santiago Cañizares.
Stačil jediný zápas nové sezony a kolem Viníciuse je v Realu znovu pořádně rušno.
„Bílý balet“ sice na hřišti Espaňolu vydřel na poslední chvíli vítězství 2:1, mnohem víc než samotný výsledek se ale řešilo chování brazilské hvězdy.
Vinícius se během utkání dvakrát poroučel v pokutovém území k zemi a dožadoval se penalty.
Rozhodčí ani v jednom případě nepískal a jeho pády vyvolaly podrážděnou reakci domácích.
„Kolik simulování je vlastně potřeba na druhou žlutou kartu? Ptáme se pro kamaráda,“ rýpl si Espaňol během zápasu na sociálních sítích.
Ještě mnohem ostřeji vystoupil bývalý španělský reprezentační brankář Cañizares. Podle něj představuje Vinícius pro klub vedle nesporných fotbalových kvalit také značnou zátěž.
„V létě se řešilo, jestli ho prodat, nebo ne. Co vám fotbalově dá ve srovnání s tím, co vám bere. A víte, co se stalo? Nikdo ho nechce,“ prohlásil Cañizares.
Podle někdejšího gólmana je problémem především Brazilcovo vystupování. „Nikdo nechce takového hráče ve svém klubu. A nemyslím si, že měl nějaké nabídky,“ dodal.
Vinícius přitom skutečně mohl duel opustit předčasně. Už měl žlutou kartu a případné potrestání za některý z nasimulovaných pádů by znamenalo vyloučení.
Zastání však našel u trenéra Josého Mourinha. „Vini není svatý, ale to, co s ním dělají, je příliš,“ uvedl Portugalec.
Podle něj je Vinícius dlouhodobě terčem soupeřů i fanoušků. „U Viniho jsme pořád ve fázi šikany. Musíme ho na to co nejlépe připravit,“ dodal Mourinho.
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