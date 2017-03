Nic proti Galatasarayi, ale hledám nové výzvy, prohlásil Podolski. A odešel do Japonska

před 1 hodinou

O přestupu do Visselu Kóbe informoval na sociálních sítích a turecký celek by za něj měl údajně dostat 2,6 milionu eur (asi 70 milionů korun).

"Není to nic proti Galatasarayi, jen hledám novou výzvu," uvedl na instagramu Podolski, který v Turecku působí od července 2015, kdy podepsal tříletou smlouvu. Před tím vicemistr Evropy z roku 2008 působil v Interu Milán, Arsenalu, Kolíně nad Rýnem a Bayernu Mnichov.

V německé reprezentaci, ve které loni v létě skončil, Podolski odehrál 129 zápasů a dal 48 branek. S národním týmem si mimo jiné zahrál také ve finále mistrovství Evropy 2008 a na kontě má i bronzové medaile ze světových šampionátů v letech 2006 a 2010.

