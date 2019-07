Ngadeu dotáhl svůj úprk ze Slavie. V Gentu podepsal čtyřletou smlouvu

před 1 hodinou

Belgický celek, který podle médií za osmadvacetiletého stopera zaplatil 115 milionů korun, o tom informoval na svých internetových stránkách.

Slavii, kterou příští měsíc čeká závěrečné předkolo o účast v Lize mistrů, se tak během krátké doby rozpadla stoperská dvojice. Nedávno do Brugg odešel Simon Deli, takže v úvodním kole nové sezony české ligy ve středu obrany nastoupili Ondřej Kúdela s Davidem Hovorkou.

Český mistr se sice pokusil Ngadeua udržet nabídkou nové smlouvy, a i když se podle předsedy představenstva klubu Jaroslava Tvrdíka dohodli, přesto se předloňský mistr Afriky rozhodl odejít. "Simon odešel jako legenda, Michael jako uličník," napsal Tvrdík už v úterý na sociální síti twitter.

"Písemně odsouhlasená smlouva s hráčem a agentem. Přílet hráče na slavnostní podpis. V noci místo oznámeného přespání útěk do Belgie. Byli jsme jen vyjednávací páka na vyšší kontrakt. Tohle nedůstojné divadlo si klub nezasloužil, Míšo," přidal Tvrdík.

Ngadeu přišel do Edenu v květnu 2015 z rumunského Botosani. Předloni se Slavií, se kterou kromě minulé sezony získal titul už v ročníku 2016/2017, prodloužil smlouvu do června 2020. Letos v lednu se o něj zajímal anglický Fulham, ale z přestupu do anglické ligy nakonec sešlo.