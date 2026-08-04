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Sport

Nezvyklý agresor přerušil pohárový zápas. Fotbalista v panice lehl na trávník

Rudolf Černík
Rudolf Černík
Rudolf Černík

Skoro jako v legendárním filmovém hororu Ptáci si mohli připadat aktéři pohárového zápasu fotbalistů do 15 let v Brazílii. Agresivní opeřenec totiž napadl jednoho z hráčů, utkání musel rozhodčí dvakrát přerušit.

Ilustrační foto
Ilustrační fotoFoto: Profimedia – - / Stock Budget / Profimedia
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Z víkendového utkání mládežnických týmů slavného Flamenga a Ceary uplynulo jen sedmnáct minut, když se nad trávníkem objevil obří papoušek.

Zástupce rodu ara napadl jednoho z obránců Flamenga, hráč si v panice lehl na zem.

Barevný opeřenec vzápětí atakoval i několik dalších fotbalistů a rozhodčí utkání přerušil.

Papoušek se pak vzdálil, nicméně o čtvrt hodiny později se na trávník vrátil a vynutil si další stopnutí střetnutí, v němž se Flamengo ujalo vedení, ale Ceara duel otočila a radovala se z vítězství 2:1.

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Není to ovšem poprvé, co byl v Brazílii ara zvědavý na fotbal. Před šesti lety narušil podobný exemplář trénink reprezentačního týmu žen a usadil se dokonce na hlavě Bruny Bentiesové.

Obránkyně překvapivě zachovala ledový klid. Asistent trenéra vzápětí papouška nalákal, aby si přelezl na míč, a pak odletěl.

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