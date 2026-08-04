Nezvyklý agresor přerušil pohárový zápas. Fotbalista v panice lehl na trávník

Skoro jako v legendárním filmovém hororu Ptáci si mohli připadat aktéři pohárového zápasu fotbalistů do 15 let v Brazílii. Agresivní opeřenec totiž napadl jednoho z hráčů, utkání musel rozhodčí dvakrát přerušit.
Z víkendového utkání mládežnických týmů slavného Flamenga a Ceary uplynulo jen sedmnáct minut, když se nad trávníkem objevil obří papoušek.
Zástupce rodu ara napadl jednoho z obránců Flamenga, hráč si v panice lehl na zem.
Barevný opeřenec vzápětí atakoval i několik dalších fotbalistů a rozhodčí utkání přerušil.
Papoušek se pak vzdálil, nicméně o čtvrt hodiny později se na trávník vrátil a vynutil si další stopnutí střetnutí, v němž se Flamengo ujalo vedení, ale Ceara duel otočila a radovala se z vítězství 2:1.
Není to ovšem poprvé, co byl v Brazílii ara zvědavý na fotbal. Před šesti lety narušil podobný exemplář trénink reprezentačního týmu žen a usadil se dokonce na hlavě Bruny Bentiesové.
Obránkyně překvapivě zachovala ledový klid. Asistent trenéra vzápětí papouška nalákal, aby si přelezl na míč, a pak odletěl.
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