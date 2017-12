Nevzdává se ani po třetí transplantaci ledviny. Klasnič sní o návratu k fotbalu

před 4 hodinami

Bývalý chorvatský reprezentant Ivan Klasnič uvažuje po třetí transplantaci ledviny o návratu k fotbalu. Kariéru přerušil před čtyřmi lety.

Záhřeb - Zhruba dva měsíce po třetí transplantaci ledviny uvažuje bývalý chorvatský reprezentant Ivan Klasnič o návratu k fotbalu. Sedmatřicetiletý útočník by se rád dostal do léta do potřebné formy, aby mohl navázat na fotbalovou kariéru, kterou ukončil před více než čtyřmi lety.

"Po té poslední transplantaci ledviny už jsem dostal nabídku na hraní, takže ta možnost tady je. Do léta mám ještě čas, abych se dostal do formy," řekl Klasnič, jenž se s chorvatskou reprezentací zúčastnil mistrovství Evropy 2004 a 2008 a světového šampionátu v roce 2006.

Klasnič první transplantaci podstoupil v lednu 2007 během působení v Brémách. Jeho tělo tehdy nejprve nepřijalo matčinu ledvinu, proto dostal o dva měsíce později orgán od otce.

Po úspěšném návratu k fotbalu odmítl prodloužit smlouvu s Werderem, jehož lékaři zdravotní problémy dříve neodhalili. Loni mu náhradní ledvina opět selhala a letos 17. října se v Záhřebu musel podrobit další transplantaci.

"Je to prostě jako výměna motoru. Zkrátka mám teď nový," popsal Klasnič své zdravotní obtíže. "Po těch prvních transplantacích jsem zase hrál, takže proč by to nemělo vyjít ještě jednou?" řekl ke své snaze vrátit se k fotbalu.

Hamburský rodák Klasnič začínal v tamním St. Pauli, nejúspěšnější období prožil v letech 2001-2008 v Brémách. Poté hrál za Nantes, Bolton a naposledy v sezoně 2012/13 za Mohuč.