21. 3. Radek
Reklama
Reklama
Nevídaný omyl rozhodčího. Domácí tým pak překvapil reakcí

Rudolf Černík

Bizarní chyby se dopustil rozhodčí při utkání ženské soutěže v Itálii. Nařídil totiž penaltu za ruku brankářky. A když na pokutovém kopu trval, překvapily soupeřky sportovním gestem.

Ilustrační fotoFoto: Profimedia
Reklama

V utkání 18. kola ligy zvané Promozione, tedy páté nejvyšší soutěže žen v Itálii, hostilo béčko Parmy tým Hic Sunt Leones.

Hned při jedné z prvních útočných akcí domácího celku srazila brankáře soupeřek rukou zblokovanou střelu, pak míč sebrala do rukavic.

K překvapení všech přítomných ovšem nařídil rozhodčí pokutový kop za hraní rukou, byť šlo o gólmanku.

Nejspíš ho mohly poplést barvy dresů, ten brankářčin se od spoluhráček v poli zas tolik nelišil, a mohl si myslet, že míč srazila jedna z obránkyň.

Reklama
Reklama

I když se hráčky snažily arbitra vehementně přesvědčit o tom, jak vše ve skutečnosti proběhlo, sudí nechal verdikt v platnosti.

Juniorky Parmy se proto rozhodly pro neobvyklé a solidární gesto. V hloučku se dohodly, že penaltu nevyužijí. Claudia Morelliová se vydala za brankářkou a řekla jí: „Ten míč ti přihraju.“

A skutečně. Exekutorka Parmy vyslala placírkou směrem na branku slabounkou střelu doprostřed a gólmanka lehce ukryla míč do náruče.

„V životě jsou větší hodnoty než góly,“ citoval pak Morelliovou italský deník Gazzetta dello Sport.

Reklama
Reklama

Její čin vzbudil velký ohlas i mimo hřiště. „Studuju Institut sportovních věd v Cremoně a profesoři mi říkali, že to oceňují,“ přiznala osmnáctiletá Morelliová, jež nastupuje v týmu po boku s dvojčetem Giorgií.

Na výsledek neměla netradiční situace sebemenší vliv. Brzy po penaltové situaci se Parma dostala do vedení a už ve 12. minutě měla Aurora Zanoniová na kontě hattrick.

Domácí hráčky nakonec zvítězily jednoznačně 9:1 (po dvou gólech si připsaly i Claudia a Giorgia Morelliovy).

V soutěži ještě Parma neztratila ani bod, suverénně vede tabulku a po zápase s Hic Sunt Leones si už čtyři kola před koncem zajistila postup. Soupeřky jsou šesté.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Americký prezident Donald Trump.

ŽIVĚ Blížíme se dosažení svých cílů v Íránu, napsal Trump. Zvažuje utlumení operací

Spojené státy se ve válce proti Íránu blíží dosažení svých cílů a zvažují utlumení svých vojenských operací na Blízkém východě. Na své sociální síti Truth Social to v pátek napsal americký prezident Donald Trump. Hormuzský průliv mají střežit ty země, které ho používají, což Spojené státy nejsou, dodal Trump s tím, že USA přesto vypomohou, pokud je o to tyto země požádají.

Terakotoví bojovníci v odkryté jámě pohřebního komplexu císaře Čchin Š'-chuang-ti u Si-anu v Číně; armáda objevená rolníky při kopání studny roku 1974.

Mohylu čínského císaře podle pověsti chrání řeky rtuti. Nikdo tomu nevěřil, senzory ji skutečně zachytily

Terakotová armáda patří mezi největší objevy dvacátého století. Podle dobových kronik a pověstí hlinění vojáci hlídají velmi cenný poklad, nacházející se údajně v hrobce čínského císaře. Do mauzolea ale dodnes nikdo nevstoupil. Důvodem nejsou legendární pasti, o kterých se zmiňují starověcí historici, ale strach z poničení cenností. Přesto je ale možná na pověstech něco pravdy.

Reklama
Ukrajina, dron, válka, invaze

ŽIVĚ Ukrajina vyslala na Rusko bezmála 300 dronů, úřady hlásí raněné

Ukrajina v noci na sobotu vyslala na Rusko 283 bezpilotních letounů, což je jeden z nejvyšších počtů od začátku konfliktu. Úřady hlásí nejméně dva zraněné, napsala s odvoláním na ruské ministerstvo obrany agentura AFP. Ukrajina se od února 2022 brání ruské vojenské invazi a podniká odvetné údery.

Reklama
Reklama
Reklama