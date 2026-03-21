Nevídaný omyl rozhodčího. Domácí tým pak překvapil reakcí

Bizarní chyby se dopustil rozhodčí při utkání ženské soutěže v Itálii. Nařídil totiž penaltu za ruku brankářky. A když na pokutovém kopu trval, překvapily soupeřky sportovním gestem.
V utkání 18. kola ligy zvané Promozione, tedy páté nejvyšší soutěže žen v Itálii, hostilo béčko Parmy tým Hic Sunt Leones.
Hned při jedné z prvních útočných akcí domácího celku srazila brankáře soupeřek rukou zblokovanou střelu, pak míč sebrala do rukavic.
K překvapení všech přítomných ovšem nařídil rozhodčí pokutový kop za hraní rukou, byť šlo o gólmanku.
Nejspíš ho mohly poplést barvy dresů, ten brankářčin se od spoluhráček v poli zas tolik nelišil, a mohl si myslet, že míč srazila jedna z obránkyň.
I když se hráčky snažily arbitra vehementně přesvědčit o tom, jak vše ve skutečnosti proběhlo, sudí nechal verdikt v platnosti.
Juniorky Parmy se proto rozhodly pro neobvyklé a solidární gesto. V hloučku se dohodly, že penaltu nevyužijí. Claudia Morelliová se vydala za brankářkou a řekla jí: „Ten míč ti přihraju.“
A skutečně. Exekutorka Parmy vyslala placírkou směrem na branku slabounkou střelu doprostřed a gólmanka lehce ukryla míč do náruče.
„V životě jsou větší hodnoty než góly,“ citoval pak Morelliovou italský deník Gazzetta dello Sport.
Její čin vzbudil velký ohlas i mimo hřiště. „Studuju Institut sportovních věd v Cremoně a profesoři mi říkali, že to oceňují,“ přiznala osmnáctiletá Morelliová, jež nastupuje v týmu po boku s dvojčetem Giorgií.
Na výsledek neměla netradiční situace sebemenší vliv. Brzy po penaltové situaci se Parma dostala do vedení a už ve 12. minutě měla Aurora Zanoniová na kontě hattrick.
Domácí hráčky nakonec zvítězily jednoznačně 9:1 (po dvou gólech si připsaly i Claudia a Giorgia Morelliovy).
V soutěži ještě Parma neztratila ani bod, suverénně vede tabulku a po zápase s Hic Sunt Leones si už čtyři kola před koncem zajistila postup. Soupeřky jsou šesté.
