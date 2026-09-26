Nevídané. Irští fotbalisté hlasovali, jestli nastoupí do utkání Ligy národů

Fotbalisté Irska si odhlasovali, že v neděli přece jen nastoupí k utkání Ligy národů s Izraelem. Média o tom v Debrecínu, kde se má duel na neutrální půdě uskutečnit, informoval šéf svazu David Courell.
Irové už dříve zvažovali bojkot zápasu a v pátek večer podle trenéra Heimira Hallgrímssona nejmenovaný hráč odmítl kvůli konfliktu v Gaze proti Izraeli nastoupit. Podle médií šlo o náhradního brankáře Gavina Bazunua.
Svazu se nakonec podařilo situaci vyřešit. "Nechali jsme tým hlasovat a výrazná většina byla pro odehrání zápasu," uvedl Courell.
Dodal, že mužstva si před zápasem nepodají ruce a nevymění vlajky. Irové navíc nastoupí s černými páskami, aby uctili oběti konfliktu.
Proti odehrání zápasů s Izraelem se kvůli válce v Gaze vyslovili už v květnu kapitáni irských prvoligových celků a dalších 160 sportovních osobností.
Hallgrímsson navíc nedávno vyostřil situaci, když počínání Izraele označil za genocidu.
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