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Sport

Nevídané. Irští fotbalisté hlasovali, jestli nastoupí do utkání Ligy národů

Sport,ČTK
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Fotbalisté Irska si odhlasovali, že v neděli přece jen nastoupí k utkání Ligy národů s Izraelem. Média o tom v Debrecínu, kde se má duel na neutrální půdě uskutečnit, informoval šéf svazu David Courell.

Nations League - Group G - Kosovo v Republic of Ireland
Fotbalisté Irska před čtvrtečním zápasem Ligy národů na půdě Kosova. Nakonec nastoupí i k dalšímu utkání soutěže proti IzraeliFoto: REUTERS – Valdrin Xhemaj
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Irové už dříve zvažovali bojkot zápasu a v pátek večer podle trenéra Heimira Hallgrímssona nejmenovaný hráč odmítl kvůli konfliktu v Gaze proti Izraeli nastoupit. Podle médií šlo o náhradního brankáře Gavina Bazunua.

Svazu se nakonec podařilo situaci vyřešit. "Nechali jsme tým hlasovat a výrazná většina byla pro odehrání zápasu," uvedl Courell.

Dodal, že mužstva si před zápasem nepodají ruce a nevymění vlajky. Irové navíc nastoupí s černými páskami, aby uctili oběti konfliktu.

Proti odehrání zápasů s Izraelem se kvůli válce v Gaze vyslovili už v květnu kapitáni irských prvoligových celků a dalších 160 sportovních osobností.

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Hallgrímsson navíc nedávno vyostřil situaci, když počínání Izraele označil za genocidu.

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