Nevídaná smršť proti exslávistovi. Sbohem West Hamu se zvrtlo v otevřenou nenávist

Dvě předchozí posily z pražské Slavie se nesmazatelně zapsaly do jejich srdcí, na tu třetí ale budou chtít fanoušci fotbalového West Hamu co nejrychleji zapomenout. El Hadji Malick Diouf po roce angažmá přestoupil do Brentfordu a příznivce Hammers naštval zejména způsob, jakým k odchodu levého beka došlo. Senegalcova naivní snaha o usmíření situaci ještě vyostřila a vyvolala bouři nenávisti.
Když West Ham United v polovině července minulého roku oznámil jeho příchod, fanoušci si mnuli ruce.
Mělo jít o další výraznou posilu ze sešívané party Jindřicha Trpišovského, která Kladivářům v uplynulých letech doručila budoucí legendu klubu Tomáše Součka i podobně uctívaného Vladimíra Coufala.
„Chtělo mě podepsat hodně klubů, ale já si vybral West Ham. To je pro mě správný plán. Každý sem chce přijít a zahrát si Premier League,“ zněly první věty Malicka Dioufa v novém klubu.
Poslední čtyři slova tehdy nepůsobila nijak zásadně, nakonec se ale stala hlavním motorem nenávisti, která nyní definuje vztah většiny příznivců West Hamu k mladému Senegalci.
Zprvu přitom bylo všechno zalité sluncem. Rychlonohý Diouf, za něhož Slavia inkasovala 19 milionů liber, se rychle zabydlel v základní sestavě a okamžitě nabízel nadějné záblesky toho, jak špičkové úrovně jednou může dosáhnout.
Jenže West Hamu to nešlo. Krize se východolondýnského týmu v minulé sezoně držela zuby nehty, po krátkodobém vzepětí na začátku kalendářního roku nakonec udeřila ještě silněji, až vyvrcholila potupným sestupem do Championship.
Jednadvacetiletý Diouf v průběhu sezony uvadal, stejně jako celý tým. A přestože většinou nastupoval v základní sestavě, jeho matné výkony a nedostatky v defenzivě byly výrazným zklamáním.
Po sestupu bylo jasné, že West Ham bude muset nějaké hráče prodat, s Dioufem se ale spíše počítalo. I podle fanoušků šlo o hráče, který ještě měl klubu co vracet.
O to bolestivěji je mladý Senegalec zaskočil svým přístupem na začátku nové sezony ve druhé nejvyšší soutěži.
„Diouf nám ještě nasypal sůl do rány,“ napsal server Hammers News. Hráč se stal terčem ostré kritiky kvůli zdánlivé maličkosti. Na sociálních sítích dal „lajk“ příspěvku referujícím o šokující domácí porážce týmu s Charltonem.
Podle Hammers News proti sobě poštval fanoušky už týden před tím, když v závěru nastoupil jako střídající hráč při kolapsu proti Burnley a prý „předvedl velmi špatný přístup, po hřišti se jen procházel, a nakonec se dokonce nechal záměrně napomenout žlutou kartou.“
Proti Charltonu už nebyl ani na lavičce, portugalský trenér Nuno Espírito Santo totiž jasně vyhlásil, že chce používat jen hráče stoprocentně oddané návratu Hammers mezi elitu.
V tu chvíli bylo zřejmé, že Diouf mezi takové rozhodně nepatří, narozdíl třeba od kapitána Jarroda Bowena nebo Součka.
Právě africký bek se tak stal jedním z hlavních hromosvodů nahromaděné frustrace fanoušků z tragického vstupu do náročné soutěže, z níž vede nesmírně trnitá cesta zpět mezi elitu.
Ambiciózní londýnský klub zahájil sezonu vskutku hrozivě, ze třech duelů vybojoval pouhé dva body.
Dioufova sága mezitím skončila podle očekávání: přestupem za 40 milionů liber do Brentfordu, zpět do Premier League, o které před rokem tak básnil.
Když se prohlášením na sociálních sítích loučil s fanoušky, pokusil se s nimi usmířit záplavou milých slov o „velkém klubu, projevené důvěře, vděčnosti, přání jiného konce“ i emotikony zkřížených kladiv a sepjatých rukou.
Ještě tím přilil olej do ohně. Pod příspěvkem se strhla smršť negativních ohlasů.
„Pokud Diouf fanouškům nabízel olivovou ratolest, oni ji vzápětí přelomili vejpůl,“ popsal to výstižně server Hammers News.
V záplavě příspěvků bylo velmi těžké najít nějakou reakci, která neobsahovala nadávku či urážku. Ve velkém se objevovala označení „had“ nebo „krysa“.
„Jeho poslední vzkaz ukázal, jak velké škody před svým odchodem napáchal. Říká se, že jednou Kladivář, navždy Kladivář. Na Dioufa a další hráče, kteří klub opustili jako zbabělci, to však rozhodně neplatí. Odchází v hanbě,“ uzavřely Hammers News.
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