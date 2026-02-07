Neuvěřitelný Šulc. Zase je za hrdinu, jediným gólem rozhodl o dalším vítězství Lyonu

Český fotbalista Pavel Šulc rozhodl ve francouzské lize jediným gólem zápasu o vítězství Lyonu na hřišti Nantes.
Šulc se prosadil ve 25. minutě, když před gólmanem Anthonym Lopesem tečoval křižnou střelu Alfonsa Moreiry.
Díky jeho brance Lyon zvítězil ve dvanáctém soutěžním zápase po sobě a poprvé od května 2018 ovládl šest ligových duelů v řadě.
Utkání Lyonu nezkomplikovala ani červená karta pro Brazilce Endricka v 61. minutě.
Po vyloučení Nantes častěji drželo míč na kopačkách, ale skórovat se mu nepodařilo a v lize prohrálo počtvrté za sebou.
Lyon se po desáté ligové brance bývalého hráče Viktorie Plzeň posunul na třetí místo neúplné tabulky.
V čele je Racing Lens, který otočil zápas proti Rennes a zvítězil 3:1. Před Paris St. Germain má náskok jediného bodu, obhájce titulu má však k dobru nedělní derby Le Classique proti Marseille.
Francouzská fotbalová liga - 21. kolo:
Nantes - Lyon 0:1 (25. Šulc), Lens - Rennes 3:1 (41. Édouard, 54. Aguilar, 78. Saint-Maximin - 8. Lepaul), Brest - Lorient 2:0 (50. Lascary, 77. Ajorque).
1.
Lens
21
16
1
4
37:17
49
2.
Paris St. Germain
20
15
3
2
43:16
48
3.
Lyon
21
13
3
5
34:20
42
4.
Marseille
20
12
3
5
46:22
39
5.
Lille
21
10
3
8
34:30
33
6.
Rennes
21
8
7
6
31:34
31
7.
Štrasburk
20
9
3
8
33:25
30
8.
Toulouse
20
8
6
6
31:23
30
9.
Lorient
21
7
7
7
27:33
28
10.
Monako
20
8
3
9
32:33
27
11.
Angers
20
7
5
8
21:25
26
12.
Brest
21
7
5
9
28:33
26
13.
Nice
20
6
4
10
27:38
22
14.
FC Paříž
20
5
6
9
26:34
21
15.
Le Havre
20
4
8
8
16:25
20
16.
Nantes
21
3
5
13
19:37
14
17.
Auxerre
20
3
4
13
14:29
13
18.
Mety
21
3
4
14
21:46
13
