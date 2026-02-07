Přeskočit na obsah
Neuvěřitelný Šulc. Zase je za hrdinu, jediným gólem rozhodl o dalším vítězství Lyonu

Sport,ČTK

Český fotbalista Pavel Šulc rozhodl ve francouzské lize jediným gólem zápasu o vítězství Lyonu na hřišti Nantes.

Soccer - FC Nantes vs Olympique Lyonnais - Matchday 21 – League 1 - 07/02/2026
Pavel Šulc slaví gól, kterým rozhodl o výhře Lyonu na trávníku NantesFoto: Profimedia
Šulc se prosadil ve 25. minutě, když před gólmanem Anthonym Lopesem tečoval křižnou střelu Alfonsa Moreiry.

Díky jeho brance Lyon zvítězil ve dvanáctém soutěžním zápase po sobě a poprvé od května 2018 ovládl šest ligových duelů v řadě.

Utkání Lyonu nezkomplikovala ani červená karta pro Brazilce Endricka v 61. minutě.

Po vyloučení Nantes častěji drželo míč na kopačkách, ale skórovat se mu nepodařilo a v lize prohrálo počtvrté za sebou.

Lyon se po desáté ligové brance bývalého hráče Viktorie Plzeň posunul na třetí místo neúplné tabulky.

V čele je Racing Lens, který otočil zápas proti Rennes a zvítězil 3:1. Před Paris St. Germain má náskok jediného bodu, obhájce titulu má však k dobru nedělní derby Le Classique proti Marseille.

Francouzská fotbalová liga - 21. kolo:

Nantes - Lyon 0:1 (25. Šulc), Lens - Rennes 3:1 (41. Édouard, 54. Aguilar, 78. Saint-Maximin - 8. Lepaul), Brest - Lorient 2:0 (50. Lascary, 77. Ajorque).

1.

Lens

21

16

1

4

37:17

49

2.

Paris St. Germain

20

15

3

2

43:16

48

3.

Lyon

21

13

3

5

34:20

42

4.

Marseille

20

12

3

5

46:22

39

5.

Lille

21

10

3

8

34:30

33

6.

Rennes

21

8

7

6

31:34

31

7.

Štrasburk

20

9

3

8

33:25

30

8.

Toulouse

20

8

6

6

31:23

30

9.

Lorient

21

7

7

7

27:33

28

10.

Monako

20

8

3

9

32:33

27

11.

Angers

20

7

5

8

21:25

26

12.

Brest

21

7

5

9

28:33

26

13.

Nice

20

6

4

10

27:38

22

14.

FC Paříž

20

5

6

9

26:34

21

15.

Le Havre

20

4

8

8

16:25

20

16.

Nantes

21

3

5

13

19:37

14

17.

Auxerre

20

3

4

13

14:29

13

18.

Mety

21

3

4

14

21:46

13

