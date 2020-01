Berbr mě žaluje, ale mojí medailí se chlubí, nechápe Vízek. Podepsal výzvu proti FAČR

Řekne, co si myslí. Kvůli ostré kritice ho místopředseda Fotbalové asociace ČR Roman Berbr dokonce žene před soud. "Já se nebojím. To on od něj odejde s ostudou," tvrdí internacionál a fotbalový glosátor Ladislav Vízek.

V jaké fázi je žaloba, kterou na vás podal místopředseda FAČR Roman Berbr a bývalá předsedkyně komise rozhodčích Dagmar Damková?

Výzva 2021 Iniciativa apeluje na změnu prostředí v českém fotbale. Vedení fotbalové asociace (FAČR) obviňuje z toho, že šanci ve vrcholných funkcích dostávají lidé loajální k druhému místopředsedovi Romanu Berbrovi na úkor zkušených a kvalitních odborníků. Celý text včetně petičního archu je na webu www.vyzva2021.cz.

Čekám na soud a čekám už dost dlouho. Nabyl jsem dojmu, že protistrana se střetu bojí, protože by odešla ne s porážkou, ale s ostudou a hanbou. Žalovali mě v trochu jiné době, teď se to otočilo. FAČR je trestně stíhána a sám Berbr všechny soudy prohrál. Mě měl mít jako bonbonek na konec, bohužel mu trochu zhořkne. Na rozdíl od něj se toho soudu nebojím.

Zajímavé je, že v síni slávy na FAČR stále visí vaše zlatá medaile z olympijských her v Moskvě… Proč si ji nevezmete?

Já tam nevkročím ani na krok, normálně se stydím na Strahov jít. Říkám si: Hele, já ji snad nedostanu zpátky! A medaile tam visí, aby se s ní mohli vytahovat. Že náš fotbal byl někdy v minulosti na úrovni.

Co vám nejvíc vadí?

Současné vedení fotbalu nemá důvěru veřejnosti. Všichni vědí, kdo tam sedí, přesto není možné nikoho odvolat. Je to ostuda, ostuda náš všech.

Několikrát jste zmiňoval, že vám nevadí pouze minulost Romana Berbra, ale i jeho způsob vyjadřování. Můžete být konkrétnější?

Je to narcis, nadutý člověk. Celkově nemá dobrý charakter. Vždyť na FAČR nikdo ani nevyjde na chodbu, když on jí zrovna prochází. Ctí akorát peníze a moc. Všichni ho mají plné zuby. A to, že si tam nasadí předsedu, který je fakticky pod ním… Neuvěřitelné.

Podepsal jste Výzvu 2021, která apeluje na delegáty volební valné hromady, aby příští rok už současné vedení nevolili. Proč?

Protože jsem ji četl a je to pravda! Máme zájem, aby se situace ve fotbale zlepšila, tak se musíme ozvat. Moc bych chtěl, aby to ta výzva tak rozsekala, že by sám odešel. Jenže to by musel být soudný. Kritiku nechce slyšet, přitom ať si zajde do první strahovské hospody a uvidí, co se bude dít.

Jenže na minulé volební hromadě měl v české komoře drtivou podporu. Čím si to vysvětluje?

Pevně věřím, že lidé v klubech, krajích i okresech, kteří ho volili, už konečně pochopili, že takový člověk tam nepatří. Člověk, který ztratil důvěru všech poctivých fotbalistů a funkcionářů. Nebo to třeba položí sám, když na něj před volbami vyvinou tlak veřejnost a média. A možná se jemu samotnému uleví, vždyť je tam tak dlouho… Opravdová žába na prameni. Ne Baroš v Ostravě, jak se psalo. Ale u Berbra to sedí naprosto. Žabák na prameni.

Vadí vám, jak málo lidí má odvahu se místopředsedovi FAČR postavit?

My jsme takoví. Jsme poserové. Ale největší vinu dávám Ivanovi Haškovi, který mi jako předseda pořád opakoval, že se Berbra zbavit nemůže kvůli svazovým stanovám. Neudělal to a doplatil na to sám. Odcházel s tím, že to prostě s Berbrem nejde…