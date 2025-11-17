Fotbal

Neuvěřitelné, hlesl Haaland. Mašina na góly tuší, že je to začátek něčeho velkého

před 2 hodinami
Norský fotbalista Erling Haaland věří, že postup na mistrovství světa může být pro jeho zemi teprve prvním krokem na cestě za většími úspěchy.
Erling Haaland (Itálie - Norsko)
Erling Haaland (Itálie - Norsko) | Foto: Reuters

Hvězdný kanonýr v neděli při výhře 4:1 v Itálii stvrdil dvěma trefami vítězství ve skupině I a také svůj triumf v tabulce střelců evropské kvalifikace, kterou ovládl s 16 brankami.

Trenér Stale Solbakken v rozhovoru pro televizi TV2 nazval Haalanda mašinou na góly.

Norové měli takřka jistý postup už před závěrečným soubojem prvních dvou týmů skupiny, protože měli oproti Itálii tři body navíc a výrazně lepší skóre. Domácí sice brzy vedli po gólu Francesca Esposita, Seveřané ale v závěrečné půlhodině nasázeli čtyři góly, vyhráli i osmý duel kvalifikace a mezi světovou elitu postoupili poprvé od roku 1998.

"Jsem šťastný, ale hlavně cítím úlevu. Byl na nás velký tlak, i když to byla současně i zábava," řekl Haaland. "Pro náš malý národ je to opravdu úspěch, neuvěřitelné. Mám pocit, že tohle je začátek něčeho velkého," doplnil kanonýr Manchesteru City.

Haaland zaznamenal v kvalifikaci 16 gólů. Další střelci v pořadí evropské tabulky kanonýrů dali o polovinu méně.

"Je to hlavně o tom, abych se dostal do pozic, ze kterých můžu skórovat. To se dneska znovu dvakrát povedlo. Ale hodně hráčů z našeho týmu má průlomové období, třeba Antonio Nusa nebo Oscar Bobb. Neustále se zlepšujeme," prohlásil pětadvacetiletý útočník

Norsko se představilo na mistrovství světa pouze v letech 1938, 1994 a 1998. Před 31 lety u toho byl ve Spojených státech amerických i Haalandův otec Alf-Inge. Erling nyní vystřílel účast na turnaji právě v USA, Mexiku a Kanadě.

"Je to mašina na góly. Jsem rád, že mu zatleskali i italští fanoušci a ocenili jeho výkon," uvedl Solbakken. "Když jsem viděl los kvalifikace, tak jsem si byl skoro jistý, že Itálie postoupí přímo z prvního místa. Místo toho jsme ale ovládli skupinu my, na mužstvo jsem opravdu hrdý," doplnil norský kouč.

Čtyřnásobní mistři světa Italové musejí potřetí za sebou do baráže. V letech 2018 a 2022 překvapivě vypadli se Švédskem a Severní Makedonií.

