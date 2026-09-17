Neuvěřitelná tragédie. Bývalá fotbalistka Slovácka záhadně zemřela, byla těhotná

Fotbalovým světem otřásla jen stěží uvěřitelná zpráva. Kayla Saagerová-Beckleyová, rodačka z Long Islandu, která mj. odkopala pět zápasů ve Slovácku, po tréninku v americké Tulse zkolabovala a po deseti minutách zemřela. Tragédie je o to horší, že třicetiletá hráčka byla těhotná.
Příčiny jejího nenadálého skonu jsou zatím nejasné a může trvat až půl roku, než koroner vydá oficiální zprávu. „Zpráva nebude k dispozici, dokud nedokončíme všechny naše testy – což bude trvat zhruba tři až šest měsíců,“ řekl ve středu listu The Post mluvčí úřadu soudního lékaře okresu Tulsa.
Bývalá fotbalistka Slovácka se nedávno provdala za Johna Beckleyho, trenéra amerických fotbalistů Tulsa University Spolu čekali první miminko - dceru, kterou už dříve plánovali pojmenovat Sawyer.
„Pro všechny v klubu bylo těžké přijmout tuhle zprávu. Včera večer jsme za ni měli vzpomínkovou slavnost. Obracíme se na vás všechny s prosbou, abyste se modlili za rodiny Saagerů a Beckleyových,“ uvedl Tre Lamb, hlavní kouč týmu Tulsa, ve kterém jako trenér působí Kaylin manžel.
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