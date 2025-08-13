Fotbal

Neuvěřitelná otočka v Superpoháru. Tottenham vedl 2:0, po penaltách ale slaví PSG

před 1 hodinou
Fotbalisté Paris St. Germain vyhráli padesátý ročník Superpoháru a ke květnovému triumfu v Lize mistrů přidali další trofej. Na stadionu v italském Udine porazili vítěze Evropské ligy Tottenham Hotspur až na penalty. Ještě pět minut před koncem přitom prohrávali 0:2, ale dokázali vyrovnat a vynutit si penaltový rozstřel, v němž vyhráli 4:3.
Radost fotbalistů PSG
Radost fotbalistů PSG | Foto: Reuters

O dvoubrankový náskok Tottenhamu se postarali po rozehraných přímých kopech obránci - Nizozemec Micky van de Ven a Argentinec Cristian Romero. Až pět minut před koncem snížil Korejec I Kang-in a v nastavení srovnal další náhradník Portugalec Goncalo Ramos.

Z posledních 13 zápasů, co se o Superpohár nehraje v Monaku, se stalo jen jednou, že vítěz Champions League neuspěl. O jedinou výjimkou se dosud postaralo v roce 2018 Atlético Madrid, které v derby pokořilo Real. St. Germain na cestě za pohárem pro vítěze Ligy mistrů překonal čtyři anglické týmy, ale v červencovém finále mistrovství světa klubů prohrál s Chelsea 0:3. Přesně o měsíc později ho málem zaskočil další londýnský klub, který v anglické lize skončil až těsně nad pásmem sestupu.

Francouzský tým měl po extrémně krátké letní přestávce daleko do jarní formy. Do Udine s ním nepřiletěl brankář Donnarumma, italský mistr Evropy, s nímž už klub nepočítá, a tak se mezi tyče postavil Chevalier, nová akvizice z Lille, pro něhož to byl v novém týmu první zápas. Kvůli vyloučení na MS klubů chyběl portugalský záložník Neves.

Nový dánský trenér Tottenhamu Thomas Frank nasadil dva nováčky - Portugalce Palhinhu zapůjčeného z Bayernu Mnichov a ghanského útočníka Kuduse, nejdražší letní posilu z West Hamu. Stoper Romero převzal kapitánskou pásku, protože Korejec Son Hung-min po deseti letech odešel do Los Angeles.

Vítěz Ligy mistrů měl sice zřetelnou převahu v držení míče, ale první šanci měl soupeř. Brazilec Richarlison po rychlém brejku vypálil ještě za hranicí šestnáctky a Chevalier tečovanou střelu vyrazil nad břevno. Ve 39. minutě obrana PSG znovu zaváhala, Palhinhův pokus zblízka stačil ještě brankář vytáhnout na břevno, ale odražený míč Van de Ven s přehledem poslal do sítě.

Hned po změně stran ještě Chevalier vyhrál další souboj s Richarlisonem, ale Romerovu hlavičku ve 48. minutě už nezkrotil. Na druhé straně italský brankář Vicario, který se v Udine narodil, neměl dlouho žádnou práci. Když ho Barcola v 66. minutě překonal, gól neplatil pro ofsajd.

Trenér Luis Enrique měl ale šťastnou ruku se střídáním. Pět minut před koncem vykřesal naději I Kang-in střelou z hranice šestnáctky přesně k tyči a ve čtvrté minutě nastavení srovnal Ramos.

Zápas o Superpohár se v poslední době už neprodlužuje, a tak hned následovaly penalty. Portugalec Vitinha z PSG poslal hned první pokus mimo branku, ale v londýnském týmu selhali Van de Ven a Francouz Tel.

Fotbalový Superpohár UEFA v Udine:

Paris St. Germain - Tottenham Hotspur 2:2 (0:1), na pen. 4:3

Branky: 85. I Kang-in. 90.+4 Ramos - 39. Van de Ven, 48. Romero. Penalty proměnili Ramos, Dembélé, I Kang-in, Mendes - Solanke, Betancourt, Porro. Nedali Vitinha - Van de Ven, Tel. Rozhodčí: Pinheiro - Jesus, Maia - Martins (video, všichni Portug.). ŽK: Barcola, Pacho, Dembélé - Richarlison, Danso. Diváci: 25.000.

Paris St. Germain: Chevalier - Hakimí, Marquinhos, Pacho, Mendes - Zaire-Emery (68. I Kang-in), Vitinha, Doué (77. Ramos) - Barcola (68. Mbaye), Dembélé, Kvaracchelija (60. Fabián Ruiz).Trenér: Luis Enrique.

Tottenham Hotspur: Vicario - Porro, Romero, Danso, Van de Ven - Palhinha (72. Gray), Bentancur, Sarr (90. Bergvall) - Kudus (79. Tel), Richarlison (72. Solanke), Spence. Trenér: Frank.

 
