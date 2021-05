Neumann: Konec bizarním sudím a jízdenkám. Střední Čechy jsou džungle, to mě láká

Je dlouholetým koučem futsalové reprezentace, se kterou loni postoupil na mistrovství světa. Téměř čtvrtstoletí vedl a rozvíjel firmu na prodej hraček. Nyní Tomáše Neumanna čeká další výzva: ve čtvrtek se utká o post předsedy Středočeského krajského fotbalového svazu.

Tento svaz je největším subjektem v rámci FAČR, tvoří de facto šestinu celé fotbalové asociace. Cítíte se na tak velkou výzvu?

V roce 1992 jsem z nuly vybudoval významnou distributorskou firmu, v Česku a na Slovensku jsme zastupovali největší výrobce hraček z Velké Británie nebo Nizozemska. Před pěti lety jsem ji jako velmi úspěšnou společnost prodal. Vedení krajského fotbalového svazu je náročné, ale nemyslím, že tolik co moje podnikání.

Řada lidí ve vás ovšem vidí především futsalového trenéra, muže, který s velkým fotbalem nemá takové zkušenosti…

To ale není pravda. Patnáct let jsem hrál ve Spartě, prošel jsem celou mládeží až do áčka. Později jsem dlouhé roky hrál fotbal dál na divizní nebo krajské úrovni. Fotbalové prostředí velmi dobře znám.

Určitě tedy víte, že střední Čechy jsou označovány za největší "džungli", region, ze kterého chodilo nejvíce zpráv o podezřelých zápasech.

A právě to mě láká. Chci, aby i ve středních Čechách byl fotbal čistší, aby se znovu stal společenskou událostí. Aby se zápasy rozhodovaly jen na trávníku. Pokud se dostanu do čela, určitě to změním. Nejen fotbal, ale celé prostředí.

Říká vám něco jméno Iva Poláka? Rozhodčího, který se stal určitým symbolem kontroverzních praktik ve středních Čechách?

No jasně. Znám ho velice dobře, dokonce mě několikrát pískal. V dospělém fotbale může člověk ovlivňování zápasů ještě překousnout, ale Polákovo jméno bylo spojené i s podivnými zápasy u mládeže. A tohle byl systém, ve kterém tu řada lidí žije. Systém, který dovolil, aby v něm podobní rozhodčí pískali. A já ten systém hodlám změnit.

A jak vidíte vaše šance?

Svoje šance nechci hodnotit. Buď jsou lidé spokojení s prostředím, ve kterém se tu pohybují, chtějí, aby tu dál byli Ivo Poláci a jemu podobní, že kluby dál musí kupovat jízdenky, aby je rozhodčí neřezali… Anebo chtějí dělat fotbal poctivě, aby se jím zase mohli všichni bavit. Nejen hráči, ale i funkcionáři nebo trenéři.

No a jak to vypadá? Chtějí lidé a kluby na okresech změnu?

Vnímám, že ano. Otázka je, do jaké míry to někteří mínili upřímně, ale já tomu věřím.

Vaším protikandidátem je dlouholetý člen vedení středočeského i okresního fotbalu Josef Novák. Zprvu jste uvažovali, že by ve volbách reprezentoval Fevoluci, ale nyní se postaví ve volbách proti vám. Proč?

Z jeho přístupu jsem velmi nemile překvapený. Pan Novák s námi absolvoval několik jednání a přesvědčoval nás, abychom mu na Praze-východ nestavěli žádnou protikandidátku, že v jeho okrese je všechno úžasné. Naše chyba byla, že jsme mu uvěřili, že má zájem o spolupráci. Teď se obrátil proti nám, přidal se na stranu "starých struktur". To jsou přesně ty praktiky, které ve fotbale opravdu nechceme. Pan Novák je pro mě velké zklamání.

S Petrem Fouskem, který oznámil kandidaturu na předsedu FAČR, naopak máte velmi blízký vztah. Není teď narušen poté, co váš kolega z Fevoluce Vladimír Šmicer oznámil svůj záměr proti němu zabojovat o vedení fotbalového hnutí?

S Petrem jsme v kontaktu neustále, po jeho návratu z Řecka se naše komunikace ještě zintenzivnila. On kandiduje za Petra Fouska, my jako Fevoluce podporujeme Vláďu Šmicra. Co je ale důležité, že hodně věcí máme společných a cíl je stejný: chceme změny ve fotbale. Ten je v bahně a strašně mu to škodí.

Podle "předvolebních preferencí" na červnovou valnou hromadu FAČR mají proreformní křídla šanci na úspěch pouze za předpokladu, že se spojí. Vnímáte to stejně?

Jak skupina kolem Petra Fouska, tak Fevoluce usilují o změny dosavadního prostředí ve fotbale. Bylo by nešťastné, kdyby oba proudy šly proti sobě.