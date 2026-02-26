Přeskočit na obsah
Benative
26. 2. Dorota
Sport

Netradiční výzva. Olomouc musí počítat s ramadánem, dodržují ho tři hráči

ČTK

Trenér olomouckých fotbalistů Tomáš Janotka musí před dnešním zápasem Konferenční ligy v Lausanne brát v úvahu i ramadán, který začal 17. února a dodržují ho tři hráči v jeho mužstvu. Kouč Hanáků o tom mluvil na tiskové konferenci před venkovní odvetou úvodního kola vyřazovací fáze.

Muhammad Jásir ze Sigmy Olomouc
Muhammad Jásir ze Sigmy OlomoucFoto: ČTK
Ramadánový půst je jedním z pěti pilířů islámu, dalšími jsou vyznání víry, modlitba, poskytování almužny a pouť do Mekky. Během tohoto měsíce je muslimům od východu do západu slunce zapovězeno jíst, pít a kouřit.

Z hráčů Sigmy, kteří dnes mohou v Lausanne nastoupit, se to týká Nigerijce Ahmada Ghaliho, Egypťana Muhammada Jásira a Abdoulayeho Sylly z Guineje.

"Je to věc, kterou musím respektovat. Komunikace s klukama probíhá na dennodenní bázi. Každý to má nastavené trochu jinak. Někdo je hodně striktní, zásadový, někdo dokáže v rámci zápasového dne standardně jíst," uvedl Janotka.

"Třeba teď před zápasem v Teplicích měl Ghali o půl páté ráno nachystané jídlo, ale Jásir v neděli standardně jedl," přidal.

"Pravidlo, že když je slunko venku, tak nemohou jíst ani pít, není moc příjemné pro profesionálního sportovce, který potřebuje energii. Ale věřím, že kluci jsou na to za svou kariéru už zvyklí, znají své tělo. Jsme připravení jim poskytnout maximální servis. Je potom na těch klucích, jak je to dožene. Zatím musím říct, že se to nestalo," uvedl olomoucký kouč.

Lausanne má v kádru A-týmu fotbalisty až 15 národností ze všech koutů světa. I proto je termín ramadánu zdůrazněn v útrobách stadionu na velké tabuli v místnosti určené pro trenéry mládežnických mužstev, kde mají během zápasů zázemí novináři.

Olomouc se od 21:00 utká s Lausanne o postup do osmifinále Konferenční ligy. Úvodní duel na Andrově stadionu skončil před týdnem 1:1.

