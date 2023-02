Neštěstí v Brazílii. Autobus s fotbalovými nadějemi spadl z mostu

Všechny dávky budou možná lidé moci od příštího roku vyřizovat digitálně. On-line by se neměla dát podat jen žádost, ale elektronický by měl být celý proces. Úřady by si také měly co nejvíc údajů vyměňovat a obstarat samy. Na dnešní tiskové konferenci to řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Možnost vyřizovat dávky jako dosud dál zůstane.

"Do konce roku máme ambici, aby všechny dávky byly plně digitalizované. V tento okamžik je to šest dávek," uvedl Jurečka.

Ministerstvo práce léta sklízelo kritiku za stav digitalizace. Elektronicky začaly úřady práce s klienty komunikovat víc až za covidové epidemie, kdy bylo dočasně možné posílat žádosti a ofocené doklady elektronicky. On-line žádaly pak i firmy o příspěvek na mzdy z programu Antivirus. V minulém roce zákon umožnil dokládání elektronických záznamů či kopií dokumentů natrvalo. On-line se dá podat žádost o příspěvek na bydlení, rodičovskou a přídavky na děti. Do výčtu patří i humanitární dávka pro uprchlíky, solidární příspěvek za ubytování běženců a loňský bonus 5 tisíc korun na dítě.