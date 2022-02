Nešťastnice historie? Novozélanďanka nastřílela vlastní hattrick, utěšovala ji Češka

jšk

Vlastní gól není nic příjemného. Dva v jednom zápase jsou buď neuvěřitelnou smůlou, možná snad i spiknutím. Novozélandská obránkyně v utkání turnaje SheBelieves Cup ovšem předvedla nevídanou smůlu: za záda své brankářky se trefila hned třikrát...

Fotbalové suverénky z USA si chtěly spravit náladu po remíze 0:0, kterou proti nim v úvodu turnaje v v americkém Carsonu senzačně vybojovaly české reprezentantky. Povedlo se: proti Novozélanďankám si připsali celkem pět branek. Nastřílely ovšem pouze dvě, o jednu méně než obránkyně soupeřek Meikayly Mooreová.

Pětadvacetiletá fotbalistka předvedla nevídaný festival smolných zásahů. Do vlastní branky se poprvé trefila v 5. minutě, další trefu přidala hned o minutu později a strašidelný hattrick završila v 36. minutě. "Někdy když prší, tak hned leje. A právě teď se to valí na Meikaylu Mooreovou," popisoval dění na trávníku komentátor americké televize.

Mooreová se po třetí brance zlomila v pase a schovala obličej do dlaní. Krátce na to v slzách hřiště opustila - u lavičky se jí hned ujala česká trenérka novozélandského výběru Jitka Klimková.

"Samozřejmě je smutná a zklamaná, ale má nás. Všichni ji známe, víme, jaká je to skvělá hráčka. Budeme ji co nejvíce podporovat a stát za ní," prohlásila Klimková po utkání. "Řekla jsem jí, že je velmi dobrá stoperka, skvělá ve vzduchu, má výbornou rozehrávku… To jsou věci, na které teď musí myslet a je to něco, co jí budu muset mnohokrát opakovat."

Mooreová je skutečně oporou Football Ferns, jak se novozélandskému ženskému výběru přezdívá. Od těžkého zranění achillovky v roce 2019 nastoupila do všech reprezentačních utkání, včetně tří na olympijských hrách v Tokiu.

Je velmi pravděpodobné, že šanci dostane i v následujícím mači turnaje, v němž se výběr z jihovýchodního Tichomoří utká s Českou republikou. Ta ve druhém utkání na turnaji SheBelieves Cup podlehla Islanďankám 1:2.