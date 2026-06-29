„Nesnesitelné. Severská šikana." Dány dráždí nejen tragičtí Češi, ale i norský flám

Severní Amerikou od půlky června křižují vikingské lodě. Norská bujará oslava napodobující veslování na slavných válečných veslicích se stala jedním z legendárních momentů letošního fotbalového mistrovství světa a vyvolala nadšení po celém světě. Tedy skoro. Skandinávským sousedům totiž Norové začínají pít krev.
Když Haaland a spol. po vítězství nad Senegalem 3:2 postoupili do vyřazovacích bojů, nehledě na noKdyž Haaland a spol. po vítězství nad Senegalem 3:2 postoupili do vyřazovacích bojů, celé Norsko navzdory noční hodině vybuchlo euforií.
ční hodiny celé Norsko vybuchlo euforií. V ulicích hlavního města se stovky fanoušků dokonce vydaly k paláci devětaosmdesátiletého krále Haralda V., s nímž se chtěly o oslavy podělit.
Početný dav pochodoval po hlavní třídě Osla ke královské rezidenci a skandoval: „Probudíme krále“. Po dosažení palácového náměstí se stovky fanoušků posadily na zem a předvedly vikingské veslování.
Také všichni hráči v čele s kanonýrem Erlingem Haalandem včetně členů realizačního týmu si po utkání v New Yorku sedli na trávník a v dokonalé synchronizaci s fanoušky na tribunách stadionu v East Rutherfordu předvedli slavnou choreografii veslujících vikingů.
"Viděl jsem to online, stalo se to virálním. Martin Ödegaard se mě před zápasem zeptal: Myslíš, že bychom se měli přidat? Řekl jsem mu: Pokud vyhrajeme, pojďme na to. Bylo to šílené, to veslování je šílené," smál se Haaland v rozhovoru v rozhovoru pro Fox Sports.
Nyní pověstné drakkary a snekkary otočí své přídě k Dallasu. Právě zde Norové nastoupí v úterý večer k prvnímu zápasu vyřazovacích bojů proti Pobřeží slonoviny.
Vidět veslující fanoušky je možné téměř kdekoli - na chodnících, eskalátorech, v prostředcích veřejné dopravy. Sdílená videa z jejich oslav zaplavují sociální sítě.
Ne všude ale vikingská oslava boduje. Francouzští fanoušci si po vzájemném utkání, v němž borci ze země galského kohouta rozstříleli Nory 4:1, s chutí a posměšně zaveslovali.
Švédové upozorňují, že veslování je velmi podobné islandskému pokřiku Viking Thunder Clap, který se proslavil během fotbalového Eura 2016 a následného mistrovství světa o dva roky později.
A že už je ho až moc.
„Při každém záběru na norskou oslavu si už jen povzdechneme,“ prohlásil obránce Gustaf Lagerbielke s tím, že větší podíl viny než Norové nese televizní režie, která oslavu ukazuje po každém zápase.
"Asi už se to začíná trochu nadužívat. Připadá mi, že to pouštějí pokaždé, když mají příležitost,“ doplnil ho Elliot Stroud.
Zatímco Švédové pouze vzdychají, Dánové skřípou zuby. Nejen nad tím, že jim na mistrovství světa zatarasila v baráži cestu fotbalová reprezentace, která následně v jedné z nejlehčích skupin zcela vyhořela.
Dánové při pohledu na jásající Nory jen marně skrývají žárlivost. Evropské šampiony z roku 1992, kteří ještě před šesti lety brali na kontinentálním šampionátu bronz, pálí, že už nejsou v regionu nejlepší.
"Je to na hranici severské šikany. Norové právě prožívají největší flám svého života. A co víc, v doprovodu národního týmu, který skutečně umí hrát fotbal," napsal dánský novinář Johnny Wojciech Kokborg v bulvárním deníku B.T.
"Faktem je – bohužel – že Norové si mohou vyskakovat na celou řadu týmů. Ale nejvíc nás, Dány, bolí přiznat, že už nejsme nejlepší v severském regionu. Je to prostě nesnesitelné. Posmíváš se nám, Norsko,“ přidal hořkou výčitku.