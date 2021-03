"Nešli jsme správným směrem." Polský klub Slask Vratislav propustil trenéra Lavičku

Více než dva roky trvalo angažmá českého trenéra Vítězslava Lavičky u fotbalistů Slask Vratislav. Po včerejší remíze s Wislou Plock se vedení klubu rozhodlo ukončit spolupráci jak se sedmapadesátiletým koučem, tak s jeho asistentem Zdeňkem Svobodou.

Vitězslav Lavička působil v klubu od 3. ledna 2019. Tým z Vratislavi vedl v celkem 78 utkáních, zaznamenal 30 vítězství, 20 remíz a 28 porážek.

"Trenérovi jsme vděční za úspěšnou záchranu nejvyšší soutěže v jeho první sezoně a také za další ročník plný pozitivních emocí. Podle našeho názoru se však tým několik měsíců nevyvíjel směrem, na kterém nám záleží. Dlouhodobě jsme spolupracovali na zlepšení situace, ale bohužel to nepřineslo očekávané výsledky," vysvětloval prezident slezského klubu Piotr Wasniewski.

Lavička měl přitom smlouvu až do června 2022. "Po roce a půl jeho působení v našem klubu můžeme s jistotou říci, že to, co jsme o něm dříve slyšeli, se potvrdilo. Není to jen profesionál, ale také prvotřídní člověk, který respektuje každého, s kým pracuje," prohlásil Wasniewski loni, při prodloužení kontraktu.

Slask momentálně nezažívá nejlepší období, z posledních pěti zápasů vyhrál pouze jediný. V tabulce Ekstraklasy mu patří sedmé místo, naposledy Lavičkovi svěřenci pouze remizovali e třináctou Wislou Plock.