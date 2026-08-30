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Sport

Neskutečný Messi. Krizi Miami utnul způsobem, který překonal veškerá očekávání

ČTK,Sport
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Hvězdný fotbalista Lionel Messi se v MLS blýskl čtyřmi góly při výhře Miami 7:1 nad Montrealem, díky níž Inter ukončil sérii pěti duelů bez vítězství. K tomu přidal devětatřicetiletý Argentinec i jednu asistenci.

MLS Montreal Inter Miami Soccer
Lionel Messi při výhře Interu Miami nad MontrealemFoto: CTK – Rebecca Blackwell
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