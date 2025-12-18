Přeskočit na obsah
Fotbal

Neskutečné štěstí Olomouce. Blamáž Sigmy odvrátila 15. minuta nastavení jiného duelu

ČTK

Fotbalisté Olomouce i přes prohru s Poznaní 1:2 prošli do play off Konferenční ligy. V ligové fázi obsadili poslední 24. postupové místo.

UEFA Conference League - Sigma Olomouc v Lech Poznan
Fotbalisté Olomouce málem vypadli z Evropy, v poslední chvíli ale i přes prohru postoupili.Foto: REUTERS
Posunula je tam prohra Craiovy na hřišti AEK Atény, o které se rozhodlo v nastavení, kdy řecký tým nejprve vyrovnal na 2:2 a v 15. nastavené minutě vstřelil vítězný gól, čímž vrátil Sigmu na úkor rumunského týmu do play off.

Poznaň vedla v Olomouci po první půli a dvou trefách kanonýra Mikaela Ishaka, za domácí snížil v 84. minutě stoper Jan Král. Sigma prohrála v pátém soutěžním zápase za sebou.

Play off se losuje 16. ledna a zápasy se hrají 19. a 26. února 2026.

Závěrečné 6. kolo fotbalové Konferenční ligy:

Sigma Olomouc - Lech Poznaň 1:2 (0:2)

Branky: 84. Král - 35. a 45.+1 z pen. Ishak Rozhodčí: Kolarič - Pajič, Starčevič - Jovič (video, všichni Chorv.). ŽK: Sylla, Breite - Ouma. Diváci: 6267.

Olomouc: Koutný - Hadaš, Sylla, Král, Slavíček - Langer (53. Kliment), Breite - Ghali (46. Šíp), Kostadinov, Navrátil (75. Dolžnikov) - Vašulín (85. Tijani). Trenér: Janotka.

Poznaň: Mrozek - Pereira (88. Gumny), Monka, Skrzypczak, Gurgul - Kozubal, Ouma - Ismaheel (72. Lisman), Rodríguez (72. Gholizadeh), Palma (62. Bengtsson) - Ishak (88. Agnero). Trenér: Frederiksen.

Konečná tabulka:

1.

Štrasburk

6

5

1

0

11:5

16

2.

Čenstochová

6

4

2

0

9:2

14

3.

AEK Atény

6

4

1

1

14:7

13

4.

Sparta Praha

6

4

1

1

10:3

13

5.

Vallecano

6

4

1

1

13:7

13

6.

Šachtar Doněck

6

4

1

1

10:5

13

7.

Mohuč

6

4

1

1

7:3

13

8.

AEK Larnaka

6

3

3

0

7:1

12

9.

Lausanne

6

3

2

1

6:3

11

10.

Crystal Palace

6

3

1

2

11:6

10

11.

Lech Poznaň

6

3

1

2

12:8

10

12.

Samsunspor

6

3

1

2

10:6

10

13.

Celje

6

3

1

2

8:7

10

14.

Alkmaar

6

3

1

2

7:7

10

15.

Fiorentina

6

3

0

3

8:5

9

16.

Rijeka

6

2

3

1

5:2

9

17.

Bialystok

6

2

3

1

5:4

9

18.

Omonia Nikósie

6

2

2

2

5:4

8

19.

Noah

6

2

2

2

6:7

8

20.

Drita

6

2

2

2

4:8

8

21.

Kuopio

6

1

4

1

6:5

7

22.

Škendija Tetovo

6

2

1

3

4:5

7

23.

Zrinjski Mostar

6

2

1

3

8:10

7

24.

Sigma Olomouc

6

2

1

3

7:9

7

25.

Universitatea Craiova

6

2

1

3

6:8

7

26.

Lincoln

6

2

1

3

7:15

7

27.

Dynamo Kyjev

6

2

0

4

9:9

6

28.

Legia Varšava

6

2

0

4

8:8

6

29.

Slovan Bratislava

6

2

0

4

5:9

6

30.

Breidablik

6

1

2

3

6:11

5

31.

Shamrock Rovers

6

1

1

4

7:13

4

32.

Häcken

6

0

3

3

5:8

3

33.

Hamrun

6

1

0

5

4:11

3

34.

Shelbourne

6

0

2

4

0:7

2

35.

Aberdeen

6

0

2

4

3:14

2

36.

Rapid Vídeň

6

0

1

5

3:14

1

