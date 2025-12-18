Neskutečné štěstí Olomouce. Blamáž Sigmy odvrátila 15. minuta nastavení jiného duelu

Fotbalisté Olomouce i přes prohru s Poznaní 1:2 prošli do play off Konferenční ligy. V ligové fázi obsadili poslední 24. postupové místo.
Posunula je tam prohra Craiovy na hřišti AEK Atény, o které se rozhodlo v nastavení, kdy řecký tým nejprve vyrovnal na 2:2 a v 15. nastavené minutě vstřelil vítězný gól, čímž vrátil Sigmu na úkor rumunského týmu do play off.
Poznaň vedla v Olomouci po první půli a dvou trefách kanonýra Mikaela Ishaka, za domácí snížil v 84. minutě stoper Jan Král. Sigma prohrála v pátém soutěžním zápase za sebou.
Play off se losuje 16. ledna a zápasy se hrají 19. a 26. února 2026.
Závěrečné 6. kolo fotbalové Konferenční ligy:
Sigma Olomouc - Lech Poznaň 1:2 (0:2)
Branky: 84. Král - 35. a 45.+1 z pen. Ishak Rozhodčí: Kolarič - Pajič, Starčevič - Jovič (video, všichni Chorv.). ŽK: Sylla, Breite - Ouma. Diváci: 6267.
Olomouc: Koutný - Hadaš, Sylla, Král, Slavíček - Langer (53. Kliment), Breite - Ghali (46. Šíp), Kostadinov, Navrátil (75. Dolžnikov) - Vašulín (85. Tijani). Trenér: Janotka.
Poznaň: Mrozek - Pereira (88. Gumny), Monka, Skrzypczak, Gurgul - Kozubal, Ouma - Ismaheel (72. Lisman), Rodríguez (72. Gholizadeh), Palma (62. Bengtsson) - Ishak (88. Agnero). Trenér: Frederiksen.
Konečná tabulka:
1.
Štrasburk
6
5
1
0
11:5
16
2.
Čenstochová
6
4
2
0
9:2
14
3.
AEK Atény
6
4
1
1
14:7
13
4.
Sparta Praha
6
4
1
1
10:3
13
5.
Vallecano
6
4
1
1
13:7
13
6.
Šachtar Doněck
6
4
1
1
10:5
13
7.
Mohuč
6
4
1
1
7:3
13
8.
AEK Larnaka
6
3
3
0
7:1
12
9.
Lausanne
6
3
2
1
6:3
11
10.
Crystal Palace
6
3
1
2
11:6
10
11.
Lech Poznaň
6
3
1
2
12:8
10
12.
Samsunspor
6
3
1
2
10:6
10
13.
Celje
6
3
1
2
8:7
10
14.
Alkmaar
6
3
1
2
7:7
10
15.
Fiorentina
6
3
0
3
8:5
9
16.
Rijeka
6
2
3
1
5:2
9
17.
Bialystok
6
2
3
1
5:4
9
18.
Omonia Nikósie
6
2
2
2
5:4
8
19.
Noah
6
2
2
2
6:7
8
20.
Drita
6
2
2
2
4:8
8
21.
Kuopio
6
1
4
1
6:5
7
22.
Škendija Tetovo
6
2
1
3
4:5
7
23.
Zrinjski Mostar
6
2
1
3
8:10
7
24.
Sigma Olomouc
6
2
1
3
7:9
7
25.
Universitatea Craiova
6
2
1
3
6:8
7
26.
Lincoln
6
2
1
3
7:15
7
27.
Dynamo Kyjev
6
2
0
4
9:9
6
28.
Legia Varšava
6
2
0
4
8:8
6
29.
Slovan Bratislava
6
2
0
4
5:9
6
30.
Breidablik
6
1
2
3
6:11
5
31.
Shamrock Rovers
6
1
1
4
7:13
4
32.
Häcken
6
0
3
3
5:8
3
33.
Hamrun
6
1
0
5
4:11
3
34.
Shelbourne
6
0
2
4
0:7
2
35.
Aberdeen
6
0
2
4
3:14
2
36.
Rapid Vídeň
6
0
1
5
3:14
1
Ledecká už atakuje legendy českého sportu. Potřetí vyhrála anketu Sportovec roku
Lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká se potřetí v kariéře stala nejlepším českým sportovcem roku. Třicetiletá letošní mistryně světa získala v 67. ročníku novinářské ankety 1466 bodů a s přehledem o 123 bodů porazila rychlostního kanoistu Martina Fuksu. Třetí místo obsadil hokejista David Pastrňák.
Sparta je v osmifinále. Pohrála si s Aberdeenem, Skotové mohli schytat drsný debakl
Fotbalisté Sparty porazili doma v závěrečném 6. kole ligové fáze Konferenční ligy Aberdeen 3:0 a postoupili přímo do osmifinále. První vzájemný souboj prakticky rozhodli už v úvodním dějství John Mercado a Lukáš Haraslín, po přestávce se trefil střídající Garang Kuol.
ŽIVĚLukašenko oznámil, že v Bělorusku je rozmístěná ruská raketa Orešnik
Běloruský prezident Alexandr Lukašenko oznámil, že v jeho zemi je od středy umístěna nedávno vyvinutá ruská hypersonická raketa Orešnik, která může nést jaderné zbraně. Píše to agentura AFP. Ruský prezident Vladimir Putin letos v srpnu oznámil, že Rusko zahájilo sériovou výrobu těchto raket a řekl, že by ještě letos mohly být rozmístěny v Bělorusku.
Přenos skončilSparta - Aberdeen 3:0. Pražané rozdrtili skotského soka a jsou v osmifinále
Sledujte online přenos z utkání fotbalové Konferenční ligy mezi Spartou Praha a Aberdeenem.
Hledají „tradiční hodnoty“. Do Ruska odchází ze Západu tisíce rodin, chlubí se Kreml
„Vzal svou rodinu a přestěhoval se do Ruska, protože chtěl podpořit tradiční hodnoty.“ Lidí s takovýmto příběhem přibývá, podle ruských médií se zemi Vladimira Putina podařilo za rok přilákat už více než 2,5 tisíce rodin ze Západu, kterým se v jejich zemích nelíbil vývoj společnosti a „progresivní ideologie“. Pro získání občanství někteří z nich dokonce neváhají jít bojovat proti Ukrajině.