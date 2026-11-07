Neskutečná Kubalova show v Baníku. Hattrick proti Zbrojovce zakončil epesními nůžkami

Fotbalisté Ostravy ve 14. ligovém kole zvítězili v Brně nad Zbrojovkou 3:1 a v nejvyšší soutěži naplno bodovali po sedmi zápasech. Výhru zajistil Baníku hattrickem Filip Kubala, úvodní dva góly dal v rozmezí tří minut první půle, třetí branku přidal čtvrt hodiny před koncem. Za Zbrojovku na průběžných 1:2 snížil ve 48. minutě střídající Štěpán Langer.
Baník se propracoval do první velké šance už ve čtvrté minutě. Na Plankův roh si nejvýše vyskočil zcela volný Frydrych a míč s přispěním teče jednoho z brněnských obránců orazítkoval břevno. V osmé minutě Kohút zakroutil přímý kop z 20 metrů k tyči a gólman Hrdina měl s pokusem plné ruce práce.
Zbrojovka se do zápasu dostávala jen pozvolna. O její první šanci se nechtěně postaral ostravský Smith, jehož malá domů z velké vzdálenosti těsně minula opuštěnou branku Baníku. Tu dnes poprvé v ligové sezoně hájil Budinský, jenž vystřídal jedničku Jedličku.
Brňané dvakrát inkasovali v době, kdy se nadechovali k náporu. Nejprve sklepl Kohút míč na hranici šestnáctky Kubalovi, jehož přesná trefa k tyči ukončila střelecký půst ostravského celku v lize, trvající 300 minut. Ve 26. minutě po centru Kohúta od postranní čáry míč šikovně tečoval opět Kubala a stal se prvním dvougólovým střelcem Baníku v sezoně nejvyšší soutěže.
Zbrojovka úplně vypadla z role, Smith mohl krátce poté přidat třetí branku, z brejku ale minul. Domácím vázla kombinace i finální přihrávka a Slezané se do konce úvodního dějství bez větších problémů ubránili.
Trenér Zbrojovky Svědík reagoval na mdlý výkon svého týmu trojím poločasovým střídáním a tah mu brzy vyšel. O kontaktní gól se ve 48. minutě postarali dva noví hráči. Z levé strany nacentroval Vaníček a Langer z malého vápna překonal Budinského. Skóroval poprvé v ligové sezoně.
Zbrojovka výrazně ožila, Vašulínova bomba zamířila s lehkou tečí těsně vedle. Baník ale brzy vyrovnal dění v poli, v 64. minutě po rohu trefil Bewene tyč Hrdinovy branky. Pojistku hosté přidali čtvrt hodiny před koncem po standardní situaci. Míč se dostal ke Kubalovi a ten povedenými nůžkami zkompletoval svůj premiérový ligový hattrick.
Nováček vrhl všechny síly do útoku, nicméně Baník v defenzivě nechyboval a cenné vítězství uhájil. Slezané vyhráli potřetí z posledních čtyř venkovních ligových zápasů se Zbrojovkou. Zároveň si polepšili v počtu vstřelených branek, v předchozím průběhu sezony nejvyšší soutěže jich měli na kontě pouze sedm.
Zlín hrál většinu zápasu o deseti
Fotbalisté Slovácko zvítězilo v souboji nejhorších týmů tabulky ve Zlíně 1:0. Jediný gól moravského derby dal po hodině hry David Puškáč, který zužitkoval dlouhou přesilovku po vyloučení domácího Prince Mbatshiho Mukuby ve 22. minutě.
Celek z Uherského Hradiště uspěl v lize po třech porážkách a na 15. místě tabulky se poslednímu Zlínu vzdálil už na sedm bodů. „Ševci“ jako jediní stále čekají na první vítězství v ligovém ročníku.
Slovácko, které proti bývalému klubu vedl trenér Jelínek, podle očekávání od úvodu více drželo míč a snažilo se o výstavbu hry. „Ševci“ ale byli organizovaní, dobře bránili a soupeře do velkých šancí zpočátku nepouštěli.
Klíčová chvíle přišla v 19. minutě, kdy se hostující Vorlický dostal před Mukubu a po střetu s konžským stoperem upadl. Sudí Rouček nejprve ukázal na rohový kop. Po zásahu od videa a přezkoumání situace ale zlínského zadáka rovnou vyloučil a těsně před hranicí vápna nařídil přímý kop. Havlík zamířil jen do zdi.
Celek z Uherského Hradiště si v přesilovce dlouho nevěděl rady, v prvním poločase v početní výhodě vůbec nebezpečný nebyl. Až před přestávkou se k hlavičkám uvnitř šestnáctky dostali Puškáč a Trávník, gólman Dostál ale žádnou velkou práci neměl.
Slovácko si šanci vypracovalo hned po pauze. Po přihrávce od Vorlického vystřelil Havlík nad. Zkušený jednatřicetiletý středopolař se pak po Šviderského pobídce dostal ještě k jednomu zakončení, branku ale znovu netrefil. Nejblíže gólu byl nicméně v 56. minutě na druhé straně zlínský Cupák. Po centru od Poznara hlavičkoval do břevna.
Ve druhé půli, kterou částečně poznamenala hustá mlha, se na Letné hrála ofenzivnější partie. Blahútovu ránu ještě zneškodnil Dostál, ale v 61. minutě už hosté v přesilovce udeřili. Havlíkovu střelu dorazil zblízka do sítě Puškáč. Třiatřicetiletý útočník skóroval poprvé v sezoně, po letním příchodu z Jablonce dal za Slovácko premiérový soutěžní gól.
Hosté měli i díky početní výhodě dál navrch, moc velkých šancí si ale nevypracovali. Pokus střídajícího Jurošky skončil nad. „Ševci“ v oslabení už vůbec nebezpeční nebyli. Z dálky napřáhl Bartošák, Heča však míč lapil.
Zlín doma s regionálním rivalem prohrál po třech zápasech. „Ševci“ po dvou remízách za sebou vyšli naprázdno, s 27 inkasovanými brankami mají nejhorší defenzivu soutěže. Slovácko potvrdilo, že se mu venku daří více, získalo tam sedm z celkových 10 bodů. V tabulce se dotáhlo na čtrnáctý Artis Brno.
Sejk šel do kabin už v 39. minutě
Hráči Hradce Králové rozstříleli oslabenou Olomouc 5:0. Hosté hráli od 39. minuty bez vyloučeného Václava Sejka, ještě v první půli využil z penalty přesilovku Tomáš Čvančara. Po přestávce skórovali Tom Slončík, znovu Čvančara, Mick van Buren a střídající Ondřej Mihálik. „Votroci“ v nejvyšší soutěži zvítězili po pěti zápasech, v tabulce zůstali na 11. místě. Sigma prohrála po čtyřech kolech a klesla na čtvrtou příčku.
Východočeši vyrovnali své nejvyšší ligové vítězství v samostatné historii, stejným poměrem doma v červnu 1995 deklasovali Benešov. Hanáci zaznamenali nejtěžší debakl od loňského prosince, kdy rovněž 0:5 prohráli ve Zlíně. Jejich nejhorším výsledkem v české nejvyšší soutěži zůstává porážka 0:6 na Spartě z listopadu 1999.
Už po necelé minutě Van Burenovu dělovku z vápna zastavil hostující stoper Lurvink. Na opačné straně Sejk připravil palebnou pozici Baráthovi, maďarský záložník z hranice šestnáctky minul. V 17. minutě olomoucký gólman Koutný vytěsnil Čvančarovu hlavičku a po půlhodině Kučera zamířil mimo tři tyče.
V 39. minutě se Sejk ohnal rukou po Dancákovi a hlavní sudí Jan Beneš ho rovnou vyloučil. Hanáci dohrávali v oslabení třetí venkovní utkání po sobě. V závěru poločasu domácí Trubač, který 300. ligovým startem vstoupil do Klubu legend, nacentroval před branku, jenže Kučera jeho pobídkou pohrdl.
„Votroci“ přece jen v úvodním dějství přesilovku využili. Van Burena v nastavení ve vápně nedovoleně zastavil Sylla a z nařízeného pokutového kopu se prosadil Čvančara, přestože si Koutný na míč sáhl.
Necelé čtyři minuty po změně stran Slončík předčil v souboji Syllu a hlavou po Trubačově centru přidal druhý gól domácích. Původně kvůli údajnému ofsajdu neplatil, videorozhodčí ale porušení pravidel nenašel. Slončík se radoval ze čtvrté branky v ročníku nejvyšší soutěže.
V 57. minutě Koutného přihrávku zachytil Van Buren, olomoucký gólman následnou Slončíkovu ránu vyrazil pouze k Čvančarovi, jenž měl snadnou práci. Čtvrtou trefou dorovnal v čele tabulky nejlepších týmových střelců Slončíka. V české lize prožil čtvrtý dvougólový zápas, na premiérový hattrick však znovu nedosáhl, neboť vzápětí vystřídal.
Domácí dál útočili, Koutný vytáhl Uhrinčaťovu ránu zpoza vápna. V 69. minutě kapituloval počtvrté, když si Van Buren naběhl na centr střídajícího Mihálika. Nizozemský útočník se prosadil potřetí v ligové sezoně. V 87. minutě Kučera našel za hostující obranou Mihálika a ten střelou zpoza šestnáctky skóroval v lize poprvé od května.
Hradec bodoval posedmé z posledních osmi zápasů nejvyšší soutěže s Olomoucí, doma s ní počtvrté za sebou neprohrál. Východočeši před vlastními diváky zvítězili v lize po sérii tří porážek a v sezoně tam získali 13 z celkových 18 bodů.
Kušej zařídil Liberci tři body
Liberečtí přehráli doma 1:0 Bohemians 1905. Jedinou branku vstřelil v 72. minutě z penalty Vasil Kušej. Slovan v nejvyšší soutěži zvítězil podruhé za sebou a posunul se na druhé místo neúplné tabulky o pět bodů za vedoucí Slavii. Pražané v posledním kole před reprezentační pauzou prohráli po pěti ligových zápasech a patří jim sedmá příčka.
Trenér Bohemians Veselý udělal oproti vítězné středeční dohrávce v Brně proti Artisu (2:1) hned šest změn v zahajovací jedenáctce. Jen na lavičce začal s pěti góly nejlepší střelec týmu Čermák, klíčový stoper Lischka pykal za čtyři žluté karty.
„Klokani“ byli v kombinované sestavě od začátku pod tlakem a domácí v první půli zahazovali jednu gólovou šanci za druhou. Nejprve Mašek křižnou střelou těsně minul a v 21. minutě brankář Frühwald musel vytáhnout dobrý zákrok proti dalekonosným ranám Kušeje a Bužka.
Bužek mohl svůj aktivní výkon završit v 32. minutě, po dvou odrazech se ocitl s míčem úplně sám před Frühwaldem, poloodkrytou bránu však netrefil. V 38. minutě gólman hostů musel zlikvidovat Dulayovu nebezpečnou hlavičku.
Severočeši v úvodním dějství přestříleli soupeře 17:1, přesto mohli hned po změn stran inkasovat. Matoušek předložil míč na zadní tyč Krobotovi a Koubek na poslední chvíli dokázal zastavit střelu směřující do brány. Vzápětí domácí gólman v souboji s Krobotem uspěl znovu.
Pražané se ve druhém poločase zvedli. Veselý navíc v 56. minutě sáhl ke čtyřnásobnému střídání a poslal do hry obvyklé opory. Dlouho se zdálo, že vzájemný duel obou týmů skončí potřetí za sebou bez gólů, to se ale změnilo v 72. minutě. Bandovi v rohu pokutového území nešťastně dopadl míč na ruku a nařízenou penaltu Kušej s přehledem proměnil.
V 81. minutě měl na kopačce vyrovnání střídající Květ, jeho volej zblízka Koubek vyrazil. Do další šance už se hosté nedostali, Liberci tak počtvrté za sebou nedali gól. Stejný počet utkání nezvítězili na stadionu U Nisy.
Slovan ještě během neděle může o průběžné druhé místo v tabulce přijít, oproti konkurentům ale má k dobru dohrávku proti Baníku Ostrava.
14. kolo první fotbalové ligy:
Zbrojovka Brno - Baník Ostrava 1:3 (0:2)
Branky: 48. Langer - 23., 26. a 75. Kubala. Rozhodčí: Berka - Vlček, Pfeifer - Adam (video). ŽK: Klíma - Noga, Planka, Kubala. Diváci: 8351.
Zbrojovka: Hrdina - Penxa (78. Žitný), Vedral, Pokorný, Dante - Vachoušek, Janetzký, Ševčík (46. Vaníček), Granečný (46. Langer) - Vašulín (90.+3 Rymarenko), Ezeh (46. Klíma). Trenér: Svědík.
Ostrava: Budinský - Frydrych, Nogha, Míček - Bewene, Boula, Planka (72. Musák), Smith (69. Holzer) - Kohút (69. Jurečka), Kubala - Škrkoň (60. Traoré). Trenér: R. Skuhravý.
FC Zlín - 1. FC Slovácko 0:1 (0:0)
Branka: 61. Puškáč. Rozhodčí: Rouček - Machač, Brázdil - Kocourek (video). ŽK: Appiah, Nombil - Slončík, Vaško. ČK: 22. Mukuba (Zlín). Diváci: 3803.
Zlín: Dostál - Fukala, Křapka, Mukuba, Machalík (74. Nombil) - Kratochvíl (87. Štefan), Didiba - Pišoja, Cupák (74. Šmiga), Appiah (62. Bartošák) - Poznar (62. Kanu). Trenér: Hoftych.
Slovácko: Heča - Slončík (46. Šviderský), Behiratche, Král - Ndefe (88. Vaško), Trávník, Kostadinov (79. Hruška), Blahút - Havlík, Vorlický (70. Juroška) - Puškáč (70. Fiala). Trenér: Jelínek.
FC Hradec Králové - Sigma Olomouc 5:0 (1:0)
Branky: 45.+3 z pen. a 57. Čvančara, 49. Slončík, 69. Van Buren, 87. Mihálik. Rozhodčí: J. Beneš - A. Beneš, Jurajda - Adámková (video). ŽK: Čvančara, Čihák (oba Hradec). ČK: 39. Sejk (Olomouc). Diváci: 5011.
Hradec: Zadražil - Uhrinčať, Čihák (82. Chvátal), Čech - Trubač, Kučera, Dancák (70. Valenta), Horák - Van Buren (83. Abajas), Slončík (70. Umar) - Čvančara (60. Mihálik). Trenér: Horejš.
Olomouc: Koutný - Sylla (64. Huk), Malý, Lurvink - Ghali (64. Slavíček), Baráth, Beran (46. Mikaelsson), Borges - Janošek (82. Krivak), Soldo (82. Tkáč) - Sejk. Trenér: Hapal.
Slovan Liberec - Bohemians Praha 1905 1:0 (0:0)
Branka: 72. Kušej z pen. Rozhodčí: Všetečka - Zoufalý, Bělák - Kvítek (video). ŽK: Bužek, Stránský - Mirvald, Frühwald, Květ. Diváci: 2865.
Liberec: Koubek - Juliš, Mikula, Hůlka, Kayondo - Bužek (56. Sychra), Masopust (64. Marsetič) - Dulay (64. Stránský), Kušej (78. Drakpe), Hodouš (64. Lexa) - Mašek. Trenér: Fodrek.
Bohemians: Frühwald - Kareem, Heidenreich, Kadlec - Banda, Sakala (56. Čermák), Obinaja, Mirvald (76. Kovařík) - Černý (56. Pilař), Matoušek (56. Květ) - Krobot (56. Almási). Trenér: Veselý.
Tabulka:
1.
Slavia
13
9
4
0
32:7
31
2.
Liberec
13
8
2
3
16:8
26
3.
Mladá Boleslav
13
7
3
3
22:15
24
4.
Olomouc
14
7
3
4
22:20
24
5.
Sparta
13
7
2
4
25:13
23
6.
Teplice
13
6
3
4
21:18
21
7.
Bohemians 1905
14
5
5
4
15:15
20
8.
Jablonec nad Nisou
13
6
2
5
16:18
20
9.
Zbrojovka Brno
14
6
2
6
17:22
20
10.
Plzeň
13
5
4
4
28:21
19
11.
Hradec Králové
14
5
3
6
17:18
18
12.
Pardubice
13
4
2
7
15:19
14
13.
Ostrava
13
4
2
7
10:23
14
14.
Artis Brno
13
2
4
7
14:24
10
15.
Slovácko
14
2
4
8
13:26
10
16.
Zlín
14
0
3
11
11:27
3
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