Nepříjemný úvod šlágru na Old Trafford. Legendárnímu siru Fergusonovi se udělalo zle

Bývalý trenér Manchesteru United Alex Ferguson byl převezen do nemocnice poté, co se mu na Old Trafford před dnešním utkáním anglické fotbalové ligy mezi United a Liverpoolem udělalo špatně. Informovala o tom britská média.
Server Sky Sports uvedl, že lékaři čtyřiaosmdesátiletého Fergusona, jenž byl celou dobu při vědomí, nejprve vyšetřili na stadionu. Poté ho nechali z preventivních důvodů převézt do nemocnice.
Ferguson, který v roce 2018 podstoupil naléhavou operaci kvůli krvácení do mozku, trénoval United v letech 1986 až 2013 a s týmem získal třináct titulů a dvakrát s ním ovládl Ligu mistrů. Na domácích zápasech United je pravidelným návštěvníkem.
Rakouské děti dělaly táborák, explodovala pod ním munice. Pět jich je zraněných
Pět dětí ve věku od deseti do 14 let v sobotu večer nedaleko hornorakouského Freistadtu utrpělo zranění, když explodoval táborák, u kterého seděly. Pod ohništěm byly výbušniny, které policie označila za „relikt z druhé světové války“.
ŽIVĚ Sparta - Jablonec 0:0. Vloni byla nadstavba Sparty prachbídná, teď bojuje proti Jablonci
Sledujte online přenos z utkání nadstavbové skupiny o titul ve fotbalové Chance Lize mezi Spartou Praha a Jabloncem.
Trumpova vláda bojkotuje větrné elektrárny, argumentuje národní bezpečností
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa stupňuje snahy o omezení výstavby větrných elektráren ve Spojených státech, odvolává se na obavy ohledně národní bezpečnosti. Informoval o tom list Financial Times.
Nobelistka Mohammadíová je v kritickém stavu. Režim jí odpírá zdravotní péči, tvrdí rodina
Vězněná íránská aktivistka a nositelka Nobelovy ceny za mír Narges Mohammadíová dva dny po převozu na kardiologickou jednotku v nemocnici v Zandžánu v severozápadním Íránu zůstává v kritickém stavu.
„Nikdo už tě nechytí.“ Siniaková ohromila i partnerku, vyznání Američanky budí emoce
Návrat královny. Kateřina Siniaková je zase světovou jedničkou v tenisové čtyřhře a jedinečný způsob, jakým v posledních měsících s Američankou Taylor Townsendovou dominuje, znovu vyvolává obdiv tenisového světa.