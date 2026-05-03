Nepříjemný úvod šlágru na Old Trafford. Legendárnímu siru Fergusonovi se udělalo zle

Bývalý trenér Manchesteru United Alex Ferguson byl převezen do nemocnice poté, co se mu na Old Trafford před dnešním utkáním anglické fotbalové ligy mezi United a Liverpoolem udělalo špatně. Informovala o tom britská média.

Fotbal, Premier League, Manchester United - Swansea City: loučení Alexe FergusonaFoto: Reuters
Server Sky Sports uvedl, že lékaři čtyřiaosmdesátiletého Fergusona, jenž byl celou dobu při vědomí, nejprve vyšetřili na stadionu. Poté ho nechali z preventivních důvodů převézt do nemocnice.

Ferguson, který v roce 2018 podstoupil naléhavou operaci kvůli krvácení do mozku, trénoval United v letech 1986 až 2013 a s týmem získal třináct titulů a dvakrát s ním ovládl Ligu mistrů. Na domácích zápasech United je pravidelným návštěvníkem.

