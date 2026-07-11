Nepochopitelná tragédie. Jihoafrický záložník bojoval na MS proti Česku, nyní je mrtvý

Jihoafrickým fotbalem otřásla těžko uvěřitelná zpráva. Záložník Jayden Adams, který ještě před třemi týdny odehrál utkání fotbalového MS proti České republice, je po smrti. Opoře týmu Mamelodi Sundowns bylo pouhých 25 let.
Příčina jeho úmrtí zatím není známa. Rodina se k nečekanému odchodu pětadvacetiletého fotbalisty nechce vyjadřovat, ústy své mluvčí Brendine Johnsonové požádala o respektování soukromí v náročném období. Adams údajně zemřel v Bo-Kaap, čtvrti patřící do Kapského Města.
Pro rodáka z Mamelodi byla účast na mistrovství světa v Severní Americe významným skokem, ve své kariéře zatím nastupoval pouze v jihoafrických klubech. Reprezentační dres týmu Bafana Bafana oblékal od roku 2022.
Na letošním mundialu odehrál tři zápasy, všechny ve skupině. V základní sestavě se tak postavil českému národnímu týmu, za nepříznivého stavu 0:1 ale šel z trávníku o poločasu dolů.
Jeho spoluhráčům se každopádně podařilo vyrovnat zásluhou penalty po ruce Pavla Šulce. A protože v následujícím duelu senzačně porazili Jižní Koreu, postoupili fotbalisté JAR do play off ze druhého místa. V duelu proti Kanadě se ovšem Adams již neobjevil.
"Náš národ truchlí společně s jeho rodinou, spoluhráči a miliony fanoušků, kteří sledovali, jak se z nadějného talentu z akademie vypracoval na plnohodnotného reprezentanta Bafana Bafana," uvedl v prohlášení ministr sportu Gayton McKenzie.
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