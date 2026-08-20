„Není jiná možnost.“ Šéf FIFA Infantino čelí historické ostudě

Evropská fotbalová unie UEFA, asijská konfederace AFC a CONCACAF sdružující Karibik a Severní a Střední Ameriku uvažují o vyvolání hlasování o nedůvěře s cílem odvolat z čela světové federace FIFA Gianniho Infantina. Informovala o tom agentura Reuters.
Infantino v červenci přišel s plánem prodat část práv na mistrovství světa soukromým investorům. Velká část fotbalové komunity se proti tomu postavila a kritika neustala ani poté, co šéf FIFA od záměru ustoupil.
Proti mimo jiné byla UEFA, AFC, CONCACAF nebo sdružení evropských klubů. Za Infantinem, který chce příští rok znovu kandidovat do čela FIFA, naopak nadále stojí zástupci Afriky a několik národních federací jihoamerické CONMEBOL.
"Není jiná možnost. Buď v klidu skončí a nebude kandidovat, nebo odejde tou těžší cestou," citovala Reuters svůj zdroj s odkazem na hlasování o nedůvěře, ke kterému podle agentury ještě nikdy ve 122 let dlouhé historii FIFA nedošlo.
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