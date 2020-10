"Není čas na politikaření." Malík chtěl odejít z čela fotbalu, nakonec ale zůstává

Předseda Fotbalové asociace ČR Martin Malík přiznal, že kvůli korupční aféře, která stála funkci místopředsedu asociace Romana Berbra a šéfa rozhodčích Jozefa Chovance, uvažoval i o vlastní rezignaci.

Nakonec se ale rozhodl zůstat s odůvodněním, že v době nabírání vody do lodi není čas na politikaření.

Českým fotbalem v posledních dnech otřásla kauza ovlivňování výsledků nižších soutěžích. Policie obvinila celkem dvacet osob včetně kontroverzního Berbra a ve vazbě podle médií skončili také sportovní ředitel druholigového Vyšehradu Roman Rogoz, rozhodčí Tomáš Grimm a bývalý prvoligový hráč Michal Káník.

Výkonný výbor FAČR kvůli tomu na dnešek svolal mimořádné zasedání, po kterém Berbr prostřednictvím právníka informoval o odstoupení ze všech funkcí. Navíc byl odvolán i Chovanec, jehož prostřednictvím údajně Rogoz ovlivňoval delegaci sudích na zápasy Vyšehradu. Obvinění sudí také byli vyškrtnuti z listin.

"Musíme si získat zpět důvěru fanoušků i partnerů. Musíme zavést taková opatření, abychom předešli podobným situacím," řekl Malík na dnešní tiskové videokonferenci. "My všichni, co ve fotbale působíme, jsme dopustili tuto situaci. Ať už chybou nebo pohodlností, abychom si nepopálili prsty, nebo kvůli nedostatku vlastní síly," uvedl Malík.

"Jestli má český fotbal vyhrát, tak se musíme semknout, konstruktivně spolu mluvit a přicházet s řešeními. Teprve pak pojďme řešit sami sebe, teprve pak pojďme řešit politiku a naše vzájemné vztahy. Je lehké být po bitvě generál," přidal Malík.

Kvůli aféře sám uvažoval o rezignaci. "Byla to jedna z variant, kterou jsem se v posledních dnech zabýval, a bylo by zvláštní, kdyby to tak nebylo," uvedl Malík. "Na druhou stranu v tuto chvíli není prostor, abychom místo kroků, které jsou nutné k zastavení nabírání vody, začali politikařit a řešit, kdo si sedne na jakou židli," prohlásil.

"Vnímám to tak, že k této situaci, byť se vší pravděpodobností nebyla krátkodobá, došlo za mého volebního období. Domnívám se, že by svým způsobem bylo zbabělé říct: 'Odcházíme'. Měli bychom to být my, kdo podnikneme kroky k obnově důvěry v český fotbal a kdo se s tím popere," dodal.

Malík věří, že asociaci se už očistný proces částečně podařilo nastartovat například náborem nových rozhodčích, kterých se přihlásilo 1275. Má také v plánu se sejít s představiteli státu a jednat o vzniku speciálního policejního útvaru, který by se zabýval problematikou ovlivňování výsledků.

"Jsme připraveni po vzoru jiných členů UEFA, kde už podobné útvary fungují, poskytnout policii maximální míru součinnosti, a to nejen na republikové, ale přes FIFA a UEFA také na světové a evropské úrovni," uvedl Malík. "Byl jsem také pověřen, abych zajistil plošný dohled v oblasti matchfixingu prostřednictvím specializovaných profesionálních subjektů," dodal.

Podle některých zpráv by totiž za korupční aférou mohla stát i mezinárodní sázkařská mafie. "O napojení na sázkařský kartel směrem k této věci nemá fotbalová asociace jeden jediný podnět. A ani ze zahraničí jsme nebyli o něčem takovém informováni," řekl Malík.

Aféru už také řešil s představiteli UEFA. "Já osobně jsem hned v pátek v odpoledních hodinách osobně kontaktoval UEFA a informoval o dění v České republice. Samozřejmě jsme s UEFA v úzkém kontaktu i pokud jde o navrhovaná řešení," prohlásil Malík.